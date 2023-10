Ardından Selçuk C., husumetlisinin taksisine binerek onunla tartışmaya başladı. İddiaya göre, Turgay Y. ile Selçuk C. arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Kız arkadaşına Turgay Y.'nin laf ettiğini söyleyen Selçuk C. ona vurmaya başladı. Bunun üzerine Turgay Y. de karşılık vererek Selçuk C.'yi önce araç içerisinde darp etti ardından da araçtan inerek onu bıçakladı.

İstanbul'da taksici dehşeti kamerada | Video