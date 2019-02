Etrafa yayılan kokunun hurda malzemelerin yakılmasından kaynaklandığının belirlendiğini ifade eden Recep Erol, şunları kaydetti:

"Mithat Paşa Caddesi'nde hurda işiyle uğraşan bir vatandaş kendi toplamış olduğu atıklardan ateş yakıyor. Bu atıklar içinde naylon ve elektrik kabloları bulunuyor. Bu kablolardan çıkan dumanlardan dolayı vatandaşlarımız dumandan etkilendi. AFAD ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerimizle yapılan ölçümde her hangi olumsuz bir maddeye rastlanmadı. Herhangi bir kimyasal olay mevcut değil. Oradaki atıklardan çıkan gazlardan dolayı vatandaşlarımız etkilendi. Şu an itibarıyla her hangi bir olumsuz durum mevcut değil."