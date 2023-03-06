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Haberler Yaşam TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İzmir ve İstanbul TOKİ kura çekimi takvimi Mart 2023 açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 06.03.2023 07:33 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 07:34

TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İzmir ve İstanbul TOKİ kura çekimi takvimi Mart 2023 açıklandı mı?

6 Şubat'ta yaşanan iki büyük deprem sonrası yapılması gereken, TOKİ kura takvimi 2023 üzerinde yer alan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli Tekirdağ TOKİ kura çekimi ertelendi. Konu hakkında açıklama yapılırken, kuraları bekleyen vatandaşlar, "TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. 7 Kasım 2023'de başlayan kuralarda 60'dan fazla ilde sosyal konutların hak sahipleri belli oldu. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi illerde? İşte TOKİ kura çekimi takvimi Mart 2023

TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İzmir ve İstanbul TOKİ kura çekimi takvimi Mart 2023 açıklandı mı?

TOKİ kura çekimi tarihleri birçok ilde belirlenmesi bekleniyor. Özellikle yaşanan deprem sonrası planlanan TOKİ kura çekilişi birçok ilde ertelenirken, "TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıt arıyor. Kuralar noter huzurunda canlı bir şekilde yapılırken, Bakanlıktan açıklama bekleniyor.

TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İzmir ve İstanbul TOKİ kura çekimi takvimi Mart 2023 açıklandı mı?

TOKİ İZMİR, AFYONKARAHİSAR, EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişleri deprem nedeniyle ertelendi. Kura çekilişlerinin yapılacağı yeni tarih ise henüz belli olmadı.

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TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İzmir ve İstanbul TOKİ kura çekimi takvimi Mart 2023 açıklandı mı?

YENİ KURA TAKVİMİ PAYLAŞILMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında çekilmeye başlanan TOKİ kuralarının 2023 Mart ayına kadar sürmesi planlanıyor. 2+1 ve 3+1 seçenekli konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buluyor.

TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İzmir ve İstanbul TOKİ kura çekimi takvimi Mart 2023 açıklandı mı?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ 2023 NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekilişleri ikinci bir açıklamaya kadar ertelendi. İçerisinde İstanbul'un da bulunduğu toplam 250 bin konutun çekilişlerinin ne zaman devam edeceği henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.

TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İzmir ve İstanbul TOKİ kura çekimi takvimi Mart 2023 açıklandı mı?

TOKİ KURALARI ERTELENDİ Mİ?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişleri ertelendi. 7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişlerinin deprem nedeniyle ertelendiği açıklandı.

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