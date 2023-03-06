TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İzmir ve İstanbul TOKİ kura çekimi takvimi Mart 2023 açıklandı mı?

6 Şubat'ta yaşanan iki büyük deprem sonrası yapılması gereken, TOKİ kura takvimi 2023 üzerinde yer alan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli Tekirdağ TOKİ kura çekimi ertelendi. Konu hakkında açıklama yapılırken, kuraları bekleyen vatandaşlar, "TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. 7 Kasım 2023'de başlayan kuralarda 60'dan fazla ilde sosyal konutların hak sahipleri belli oldu. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi illerde? İşte TOKİ kura çekimi takvimi Mart 2023