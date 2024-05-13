Haberler
Yaşam
Türkiye’nin en zehirli yılanı! Tek ısırığı bir insanı öldürmeye yetiyor: O ilimizde görüldü…
Giriş Tarihi: 13.05.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
12:24
Türkiye’nin en zehirli yılanı! Tek ısırığı bir insanı öldürmeye yetiyor: O ilimizde görüldü…
Tek ısırığı ile bir insanı öldürebilen Türkiye'de yaşayan en zehirli yılan türü o ilimizde görüldü. Su kenarında fark edilen zehirli yılan türü, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. İşte Türkiye'nin en zehirli yılanı ve haberin detayları...