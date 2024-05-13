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Haberler Yaşam Türkiye’nin en zehirli yılanı! Tek ısırığı bir insanı öldürmeye yetiyor: O ilimizde görüldü…
Giriş Tarihi: 13.05.2024 12:17 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 12:24

Türkiye’nin en zehirli yılanı! Tek ısırığı bir insanı öldürmeye yetiyor: O ilimizde görüldü…

Tek ısırığı ile bir insanı öldürebilen Türkiye'de yaşayan en zehirli yılan türü o ilimizde görüldü. Su kenarında fark edilen zehirli yılan türü, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. İşte Türkiye'nin en zehirli yılanı ve haberin detayları...

İHA
Türkiye’nin en zehirli yılanı! Tek ısırığı bir insanı öldürmeye yetiyor: O ilimizde görüldü…

2011 yılında yapılan bir bilimsel araştırmada, yeryüzünde 8 milyon 700 bin canlı türüne ev sahipliği yaptığı belirlendi.

Türkiye’nin en zehirli yılanı! Tek ısırığı bir insanı öldürmeye yetiyor: O ilimizde görüldü…

Bu canlı türlerinden 7 milyon 700 bini hayvan türü olarak kayıtlara geçti.

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Türkiye’nin en zehirli yılanı! Tek ısırığı bir insanı öldürmeye yetiyor: O ilimizde görüldü…

Bu türlerden bazıları ise ölümcül olabiliyor.

Türkiye’nin en zehirli yılanı! Tek ısırığı bir insanı öldürmeye yetiyor: O ilimizde görüldü…

Türkiye'de görülen ve dünyanın en zehirli canlılarından biri olarak bilinen o yılan türü de "en tehlikeli hayvan türleri" kategorisinde yer alıyor.

Türkiye’nin en zehirli yılanı! Tek ısırığı bir insanı öldürmeye yetiyor: O ilimizde görüldü…

Türkiye'de yaşayan en zehirli yılan türlerinden biri olan engerek yılanı; Elazığ'da görüntülendi.

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