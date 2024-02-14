Haberler
Yaşam
Ukraynalı İrina iki çocuğunu kazada kaybetti! Hayatı dram çıktı: Meğer 2.5 ay önce…
Giriş Tarihi: 14.02.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
13:19
Ukraynalı İrina iki çocuğunu kazada kaybetti! Hayatı dram çıktı: Meğer 2.5 ay önce…
Ankara'da otomobilin TIR'a arkadan çarptığı feci kazada Zülbiye Güler ile torunları Meryem ve Tayyar hayatını kaybetti. Kazadan yaralı kurtulan Ukraynalı anne İrina Güler'in cenazede gözyaşları bir an olsun dinmedi. Hayatı tam bir dram çıkan İrina'nın yaşadıkları yüreklere işledi: Meğer 2.5 yıl önce…