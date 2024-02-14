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Haberler Yaşam Ukraynalı İrina iki çocuğunu kazada kaybetti! Hayatı dram çıktı: Meğer 2.5 ay önce…
Giriş Tarihi: 14.02.2024 13:19 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 13:19

Ukraynalı İrina iki çocuğunu kazada kaybetti! Hayatı dram çıktı: Meğer 2.5 ay önce…

Ankara'da otomobilin TIR'a arkadan çarptığı feci kazada Zülbiye Güler ile torunları Meryem ve Tayyar hayatını kaybetti. Kazadan yaralı kurtulan Ukraynalı anne İrina Güler'in cenazede gözyaşları bir an olsun dinmedi. Hayatı tam bir dram çıkan İrina'nın yaşadıkları yüreklere işledi: Meğer 2.5 yıl önce…

DHA
Ukraynalı İrina iki çocuğunu kazada kaybetti! Hayatı dram çıktı: Meğer 2.5 ay önce…

Ankara ile Bala ilçesi arasındaki yolda pazar günü Cihan Güler (41) yönetimindeki 06 AG 7289 plakalı otomobil, aynı yöne giden Yıldırım A.'nın (48) kullandığı 34 ZL 7593 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Ukraynalı İrina iki çocuğunu kazada kaybetti! Hayatı dram çıktı: Meğer 2.5 ay önce…

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, araçtaki Ukraynalı anne İrina Güler, oğlu Tayyar Güler, sürücü Cihan Güler ve onun kızı Berra Güler (10) yaralandı.

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Ukraynalı İrina iki çocuğunu kazada kaybetti! Hayatı dram çıktı: Meğer 2.5 ay önce…

İrina Güler'in diğer çocuğu Meryem Güler ile kayınvalidesi Zülbiye Güler ise hayatını kaybetti. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Tayyar Güler de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ukraynalı İrina iki çocuğunu kazada kaybetti! Hayatı dram çıktı: Meğer 2.5 ay önce…

GÖZYAŞLARI BİR AN OLSUN DİNMEDİ

Ölen 2 kardeş ve babaannelerinin Bala Büyük Bayat Köyü Camisi'ndeki cenazesine, Bala Kaymakamı Ramazan Yıldırım, Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran da katıldı. Cenazede, kazadan yaralı kurtulan Ukraynalı anne İrina Güler, gözyaşlarına boğuldu.

Ukraynalı İrina iki çocuğunu kazada kaybetti! Hayatı dram çıktı: Meğer 2.5 ay önce…

MEZARLIK ZİYARETİNDEN DÖNERKEN…

Meryem ve Tayyar Güler'in cenazeleri, 2,5 ay önce pankreas kanserinden ölen babaları Cemil Güler'in mezarının yanında toprağa verildi. İrina Güler ve çocuklarının, iş için Mersin'e taşınmadan önce eşinin mezarını ziyaret ettiği ve dönüşte kazanın meydana geldiği öğrenildi. Ukrayna'ya iş seyahati yaptığı sırada tanışıp evlendiği eşinden sonra 2 çocuğunu da kaybeden İrina Güler, defin sırasında da büyük üzüntü yaşadı.

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