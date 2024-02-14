Ukraynalı İrina iki çocuğunu kazada kaybetti! Hayatı dram çıktı: Meğer 2.5 ay önce…

MEZARLIK ZİYARETİNDEN DÖNERKEN…

Meryem ve Tayyar Güler'in cenazeleri, 2,5 ay önce pankreas kanserinden ölen babaları Cemil Güler'in mezarının yanında toprağa verildi. İrina Güler ve çocuklarının, iş için Mersin'e taşınmadan önce eşinin mezarını ziyaret ettiği ve dönüşte kazanın meydana geldiği öğrenildi. Ukrayna'ya iş seyahati yaptığı sırada tanışıp evlendiği eşinden sonra 2 çocuğunu da kaybeden İrina Güler, defin sırasında da büyük üzüntü yaşadı.