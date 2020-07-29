Van bayram namazı saati: Van 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Van bayram namazı saati, bu illerde yaşayan vatandaşlarımız tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2020 bayram namazı saatlerine göre, Van bayram namazı saati ve Van bayram namazı vakti belli oldu. Tüm illerin camilerinde coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında önlemler alınmaya devam ederken Van başta olmak üzere diğer tüm iller için bayram namazı saati haberimizde yer alıyor. Peki Van bayram namazı saati kaçta? Van 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

VAN BAYRAM NAMAZI SAATİ KAÇTA? DİYANET DUYURDU

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, 2020 Bayram namazı saatleri belli olurken camilerde tüm hazırlıklar sürüyor. Haberimizde, Van bayram namazı saatlerine ulaşabilirsiniz.