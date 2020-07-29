Van bayram namazı saati: Van 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

İslam aleminin merakla beklediği Kurban Bayramına sayılı günler kala Van bayram namazı saati merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesinden yayınlanan bayram namazı saatlerine göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan ilimiz için 'Van bayram namazı saat kaçta?' sorusunun yanıtı belli oldu. Camilerde koronavirüs önlemleri için hazırlıklar sürerken müminler, 2020 bayram namazı saatlerinde ibadetlerini gerçekleştirecek. Peki Van bayram namazı saati kaçta? Van 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?