Will Smith Oscar ödül töreninde Chris Rock’a tokat attı! Kurgu mu gerçek mi? “Karımın adını ağzına alma”

Giriş Tarihi: 28.03.2022 08:56 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 08:56

Bu yıl 94.kez düzenlenen Oscar ödül töreni büyük bir şölene ev sahipliği yaptı. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Oscar ödüllerine ise Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokat damgasını vurdu. Görkemli bir tören ile pek çok isim ödüle kavuşurken Chris Rock'ın Will Smith'in karısına "Jada seni çok seviyorum" demesi ve sonrasındaki Jada Smith'in yüzündeki gergin ifade sosyal medyada gündem oldu. Bunun ardından ise Will Smith yerinden kalkıp Chris Rock'a tokat attı. Dünya gündemine oturan Oscar tokadı kurgu mu gerçek mi bilinmezken konu ile ilgili yorumlar yağmaya devam ediyor.