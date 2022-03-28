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Haberler Yaşam Will Smith Oscar ödül töreninde Chris Rock’a tokat attı! Kurgu mu gerçek mi? “Karımın adını ağzına alma”
Giriş Tarihi: 28.03.2022 08:56 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 08:56

Will Smith Oscar ödül töreninde Chris Rock’a tokat attı! Kurgu mu gerçek mi? “Karımın adını ağzına alma”

Bu yıl 94.kez düzenlenen Oscar ödül töreni büyük bir şölene ev sahipliği yaptı. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Oscar ödüllerine ise Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokat damgasını vurdu. Görkemli bir tören ile pek çok isim ödüle kavuşurken Chris Rock'ın Will Smith'in karısına "Jada seni çok seviyorum" demesi ve sonrasındaki Jada Smith'in yüzündeki gergin ifade sosyal medyada gündem oldu. Bunun ardından ise Will Smith yerinden kalkıp Chris Rock'a tokat attı. Dünya gündemine oturan Oscar tokadı kurgu mu gerçek mi bilinmezken konu ile ilgili yorumlar yağmaya devam ediyor.

Will Smith Oscar ödül töreninde Chris Rock’a tokat attı! Kurgu mu gerçek mi? “Karımın adını ağzına alma”

Bu sene 94.kez düzenlenen en prestijli ödüller arasında yer alan Oscar ödül töreni televizyon tarihine geçti. Görkemli ödül törenine Will Smith ve Chris Rock ikilisi damgasını vurdu. Sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşinin saç kıran hastalığıyla nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapınca olanlar oldu. Will Smith yerinden kalkarak sahneye çıktı ve Chris Rock'a tokat attı. Oscar tokadı sosyal medyada gündeme otururken dünya gündemini bunu konuşuyor.

Will Smith Oscar ödül töreninde Chris Rock’a tokat attı! Kurgu mu gerçek mi? “Karımın adını ağzına alma”

'KARIMIN ADINI AĞZINA ALMA'

Chris Rock şakasında "Dua ediyorum Will Smith kazansın diye" dedi gülerek. Sonra da Smith'in yanında oturan karısına "Jada seni çok seviyorum. G.I Jane 2 sabırsızlıkla bekliyorum" diye seslendi. Bu sözlerin ardından Jada Pinkett Smith'in yüzündeki hoşnutsuzluk dikkat çekti.

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Will Smith Oscar ödül töreninde Chris Rock’a tokat attı! Kurgu mu gerçek mi? “Karımın adını ağzına alma”

TV TARİHİ İÇİN MUAZZAM BİR GECEYDİ

Rock sahnede gülmeye devam ederken Will Smith yerinden kalkıp sahneye çıktı ve Chris Rock'a bir tokat attı. Rock ise ilk şoku atlattıktan sonra "Will Smith beni dövdü" dedi. Yerine dönüp oturan Smith küfür de ederek "Karımın adını ağzına alma" dedi. Rock ise "Dostuk G.I. Jane şakasıydı" dedi. Smith bunun üzerine daha yüksek sesle "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı. Chris Rock bu tepki üzerine "Tamam" dedi ve sonra da şunları ekledi: "Bu televizyon tarihi için muazzam bir geceydi."

Will Smith Oscar ödül töreninde Chris Rock’a tokat attı! Kurgu mu gerçek mi? “Karımın adını ağzına alma”

TWITTER'DA 'ŞOV DEĞİL, GERÇEKTİ' MESAJI

İlk anda kimse neler olduğunu anlayamadı. Herkes bunun gösterinin bir parçası olup olmadığını merak ederken kamera o iki oyuncudan uzaklaşıp seyircilere döndü. Fakat sonra salonda bulunan Vanity Fair yöneticisi Ramin Setoodeh'in Twitter mesajıyla bu olayın gerçek olduğu ortaya çıktı. Setoodeh mesajında "Bunun olması planlanmamıştı. Bu gerçek" diye yazdı.

Will Smith Oscar ödül töreninde Chris Rock’a tokat attı! Kurgu mu gerçek mi? “Karımın adını ağzına alma”

AĞLAYARAK AKADEMİ'DEN ÖZÜR DİLEDİ, AMA ROCK'IN ADINI BİLE ANMADI

Bu olayın ardından King Richard filmiyle kazandığı en iyi erkek oyuncu Oscar'ını almak için sahneye çıkan Will Smith, teşekkür konuşmasında bu olaya da değindi. Konuşmasının bir bölümünde gözyaşlarını tutamayan Smith, ödülü veren Akademi'den de özür diledi. Smith "Akademi'den özür dilemek istiyorum, aday arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Bu güzel bir an" dedi. Smith'in tokat attığı Chris Rock'tan özür dilememesi dikkat çekti.

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