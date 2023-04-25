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Haberler Yaşam Yanık tedavisi diye gitti beynine elektrot takıldı! Estetik ameliyata girdi kabusa uyandı
Giriş Tarihi: 25.04.2023 08:23 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 08:24

Yanık tedavisi diye gitti beynine elektrot takıldı! Estetik ameliyata girdi kabusa uyandı

Çocuklukta geçirdiği kaza sonrası vücudunda yanıklar oluşan 35 yaşındaki Oğuz Ö., ailesinin baskısıyla sayısız ameliyat oldu. Genç adam, geçirdiği ameliyatlar sonrası çektiği acılar nedeniyle İstanbul Ataşehir'deki başka bir hastaneye başvurduğunda ise beynine uzaktan kontrol edilebilen pirinç büyüklüğünde elektrotlar ve metal klipsler takıldığını öğrendi. Mağdur genç, MR görüntüsüyle birlikte ortaya çıkan skandalın ardından, beynine elektrotları kendisinden habersiz takan doktorlardan şikayetçi oldu.

Dilek YAMAN DEMİR
Yanık tedavisi diye gitti beynine elektrot takıldı! Estetik ameliyata girdi kabusa uyandı

35 yaşındaki Oğuz Ö., küçük yaşta bir kaza geçirdi. Kaza sonrası genç adamın vücudunun yüzünde ve çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

Yanık tedavisi diye gitti beynine elektrot takıldı! Estetik ameliyata girdi kabusa uyandı

Genç, ailesinden gördüğü baskıyla geçiğimiz yıl estetik ameliyat olmaya karar verdi. Bunun için 2017 yılı Ocak ayından itibaren İstanbul Etiler'deki özel bir hastanede tedavi olmaya başlayan genç adam, yaklaşık 6 yıl boyunca sayısız ameliyat oldu.

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Yanık tedavisi diye gitti beynine elektrot takıldı! Estetik ameliyata girdi kabusa uyandı

Her ameliyatından sonra büyük bir acı ve ıstırap yaşayan Oğuz, geçtiğimiz günlerde yaşadığı ağrılar nedeniyle İstanbul Ataşehir'deki bir hastaneye başvurdu.

Yanık tedavisi diye gitti beynine elektrot takıldı! Estetik ameliyata girdi kabusa uyandı

İddiaya göre acilen beyin MR görüntüsü çekilen Oğuz'un kafatasında pirinç büyüklüğünde uzaktan kontrol edilebilen küçük elektrolar ve metal klipsler tespit edildi.

Yanık tedavisi diye gitti beynine elektrot takıldı! Estetik ameliyata girdi kabusa uyandı

Doktorlar tarafından durum gence bildirildiğinde ise Oğuz büyük bir şok yaşadı. Yine iddiaya göre mağdur genç, beynindeki elektrotlardan habersizdi.

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