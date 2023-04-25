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Yanık tedavisi diye gitti beynine elektrot takıldı! Estetik ameliyata girdi kabusa uyandı
Giriş Tarihi: 25.04.2023 08:23
Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
08:24
Yanık tedavisi diye gitti beynine elektrot takıldı! Estetik ameliyata girdi kabusa uyandı
Çocuklukta geçirdiği kaza sonrası vücudunda yanıklar oluşan 35 yaşındaki Oğuz Ö., ailesinin baskısıyla sayısız ameliyat oldu. Genç adam, geçirdiği ameliyatlar sonrası çektiği acılar nedeniyle İstanbul Ataşehir'deki başka bir hastaneye başvurduğunda ise beynine uzaktan kontrol edilebilen pirinç büyüklüğünde elektrotlar ve metal klipsler takıldığını öğrendi. Mağdur genç, MR görüntüsüyle birlikte ortaya çıkan skandalın ardından, beynine elektrotları kendisinden habersiz takan doktorlardan şikayetçi oldu.