Yanık tedavisi diye gitti beynine elektrot takıldı! Estetik ameliyata girdi kabusa uyandı

Genç, ailesinden gördüğü baskıyla geçiğimiz yıl estetik ameliyat olmaya karar verdi. Bunun için 2017 yılı Ocak ayından itibaren İstanbul Etiler'deki özel bir hastanede tedavi olmaya başlayan genç adam, yaklaşık 6 yıl boyunca sayısız ameliyat oldu.



