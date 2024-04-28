Yargı 91. bölüm izle full HD! Kanal D dizi ekranı ile Yargı son bölüm izle

Ilgaz ve Eren birlikte baktıkları yeni davada somut bir delil peşindedir. Fakat bir türlü gerçeğe ulaşamamaları, "faili meçhul" olarak kapanmak üzere olan bir dosyayı onlara işaret etmektedir. Ceylin tüm olay yüküne rağmen bir yandan da Çınar'a tutuksuz yargılama almak için Yekta ile bir savunma biçimi bulmanın peşindedir.