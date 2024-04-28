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Haberler Yaşam Yargı 91. bölüm izle full HD! Kanal D dizi ekranı ile Yargı son bölüm izle
Giriş Tarihi: 28.04.2024 20:20 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 20:20

Yargı 91. bölüm izle full HD! Kanal D dizi ekranı ile Yargı son bölüm izle

Yargı 91. bölüm izle Kanal D dizi ekrnaında takip ediliyor. Her hafta pazar günü ekranlara gelen dizinin 28 Nisan tarihli yeni bölümü gündemde. Bu hafta Yargı'da Ilgaz ve Ceylin'in evlilik yıl dönümleri. Okul davası giderek karışık bir hal alırken Ilgaz'ı bekleyen tehlike de pusuda yatmaktadır. İşte, Yargı 91. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz...

Yargı 91. bölüm izle full HD! Kanal D dizi ekranı ile Yargı son bölüm izle

Yargı son bölüm izle araştırmaları hız kazandı. Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerinde yer aldığı yapımda bu hafta Ceylin ve Ilgaz'ın ilişkisi hareketleniyor. Kanal D dizi izle ekranı başında yerler alındı. İşte, Yargı 91. bölüm izle full, tek parça ve tamamı...

Yargı 91. bölüm izle full HD! Kanal D dizi ekranı ile Yargı son bölüm izle

YARGI 91. BÖLÜM İZLE

28 Nisan tarihli yeni bölümü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

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Yargı 91. bölüm izle full HD! Kanal D dizi ekranı ile Yargı son bölüm izle

YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ilgaz hastane önünde ölümlü kazanın sıcağı sıcağına tam da göbeğine düşmüştür. Ceylin ise kendisini okul davasında bir kargaşanın içerisinde bulmuştur; çocuklar tek tek hastaneye taşınmaktadır. Her ikisini de adımlarını büyük bilinmezliklere attıkları olaylar beklemektedir. Bir yandan da evlilik yıl dönümleri gelmiş çatmıştır.

Yargı 91. bölüm izle full HD! Kanal D dizi ekranı ile Yargı son bölüm izle

Ilgaz ve Eren birlikte baktıkları yeni davada somut bir delil peşindedir. Fakat bir türlü gerçeğe ulaşamamaları, "faili meçhul" olarak kapanmak üzere olan bir dosyayı onlara işaret etmektedir. Ceylin tüm olay yüküne rağmen bir yandan da Çınar'a tutuksuz yargılama almak için Yekta ile bir savunma biçimi bulmanın peşindedir.

Yargı 91. bölüm izle full HD! Kanal D dizi ekranı ile Yargı son bölüm izle

Yekta İclal'in de kabulüyle Bülent Kısmetov ile tehlikeli bir oyun içerisine girer. Gün sonunda Yekta'yı Bülent tarafından gelecek, beklemediği bir hamle şoke edecektir. Öte yandan şaşırtıcı bir yöntemle emniyete gelen ceset, Eren başta olmak üzere herkesi büyük bir şaşkınlığa uğratacaktır.

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