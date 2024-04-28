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Yargı 92. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 28.04.2024 23:21
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
23:40
Yargı 92. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?
Yargı 92. bölüm fragmanı için son bölüm ardından araştırmalar hız kazandı. Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerini paylaştığı yapımda Ceylin ve Ilgaz ilişkisi takip edildi. Ardından izleyenler gelecek hafta olacaklara odaklandı. Peki; Kanal D ile Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...