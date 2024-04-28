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Haberler Yaşam Yargı 92. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 28.04.2024 23:21 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 23:40

Yargı 92. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

Yargı 92. bölüm fragmanı için son bölüm ardından araştırmalar hız kazandı. Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerini paylaştığı yapımda Ceylin ve Ilgaz ilişkisi takip edildi. Ardından izleyenler gelecek hafta olacaklara odaklandı. Peki; Kanal D ile Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...

Yargı 92. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

Yargı 92. bölüm fragmanı Kanal D ile takip ediliyor. Dizinin gelecek bölümünde olacaklar için ekran başında yerler alındı. Okul davasında yaşanan yeni gelişmelerin ardından tansiyon yeniden yükseliyor. Peki; Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Yargı 92. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

YARGI 91. BÖLÜM İZLE

28 Nisan tarihli yeni bölümü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

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Yargı 92. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

YARGI 92. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ekranlarında her Pazar yayımlanan Yargı'da yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

Yargı 92. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ilgaz hastane önünde ölümlü kazanın sıcağı sıcağına tam da göbeğine düşmüştür. Ceylin ise kendisini okul davasında bir kargaşanın içerisinde bulmuştur; çocuklar tek tek hastaneye taşınmaktadır. Her ikisini de adımlarını büyük bilinmezliklere attıkları olaylar beklemektedir. Bir yandan da evlilik yıl dönümleri gelmiş çatmıştır.

Yargı 92. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

Ilgaz ve Eren birlikte baktıkları yeni davada somut bir delil peşindedir. Fakat bir türlü gerçeğe ulaşamamaları, "faili meçhul" olarak kapanmak üzere olan bir dosyayı onlara işaret etmektedir. Ceylin tüm olay yüküne rağmen bir yandan da Çınar'a tutuksuz yargılama almak için Yekta ile bir savunma biçimi bulmanın peşindedir.

Yekta İclal'in de kabulüyle Bülent Kısmetov ile tehlikeli bir oyun içerisine girer. Gün sonunda Yekta'yı Bülent tarafından gelecek, beklemediği bir hamle şoke edecektir. Öte yandan şaşırtıcı bir yöntemle emniyete gelen ceset, Eren başta olmak üzere herkesi büyük bir şaşkınlığa uğratacaktır.

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