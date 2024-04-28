Yargı 92. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

Ilgaz ve Eren birlikte baktıkları yeni davada somut bir delil peşindedir. Fakat bir türlü gerçeğe ulaşamamaları, "faili meçhul" olarak kapanmak üzere olan bir dosyayı onlara işaret etmektedir. Ceylin tüm olay yüküne rağmen bir yandan da Çınar'a tutuksuz yargılama almak için Yekta ile bir savunma biçimi bulmanın peşindedir.

Yekta İclal'in de kabulüyle Bülent Kısmetov ile tehlikeli bir oyun içerisine girer. Gün sonunda Yekta'yı Bülent tarafından gelecek, beklemediği bir hamle şoke edecektir. Öte yandan şaşırtıcı bir yöntemle emniyete gelen ceset, Eren başta olmak üzere herkesi büyük bir şaşkınlığa uğratacaktır.