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Yarısı Bizden kampanyası son dakika: Yürürlükte! İstanbul Yarısı Bizden kampanyası kentsel dönüşüm kredisi ne kadar, nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 23.02.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
10:38
İstanbul'da yürütülecek olan kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yardım verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre megakentte kentsel dönüşüme destek kapsamında konut ve iş yeri için hibe ve kredi desteği verilecek. Yarısı Bizden kampanyası ile ilgili Bakan Özhaseki'den de açıklama geldi. Açıklama sonrası İstanbul kentsel dönüşüm kredisi faiz oranları ve hibe başvuru şartları ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Yarısı Bizden kampanyası kentsel dönüşüm kredisi ne kadar, nasıl alınır, başvuru şartları neler? İstanbul Yarısı Bizden kampanyası başvuru şartları ve faiz oranı hakkında detaylar.