Yarısı Bizden kampanyası son dakika: Yürürlükte! İstanbul Yarısı Bizden kampanyası kentsel dönüşüm kredisi ne kadar, nasıl alınır?

İSTANBUL YARISI BİZDEN KAMPANYASI KENTSEL DÖNÜŞÜM HİBE VE KREDİ DESTEĞİ NE KADAR?

Karara göre kentsel dönüşüm uygulamalarında yapılarda hak sahiplerine konut için; 700 bin TL'ye kadar hibe, 700 bin TL'ye kadar kredi, bir iş yeri için; 350 bin TL'ye kadar hibe, 350 bin TL'ye kadar kredi verilecek.

Ayrıca hak sahiplerinin diğer yapılarında her bir konut için 1 milyon 400 bin TL'ye ve diğer her bir iş yeri için de 700 bin TL'ye kadar kredi verilebilecek.