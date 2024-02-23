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Haberler Yaşam Yarısı Bizden kampanyası son dakika: Yürürlükte! İstanbul Yarısı Bizden kampanyası kentsel dönüşüm kredisi ne kadar, nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 23.02.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 10:38

Yarısı Bizden kampanyası son dakika: Yürürlükte! İstanbul Yarısı Bizden kampanyası kentsel dönüşüm kredisi ne kadar, nasıl alınır?

İstanbul'da yürütülecek olan kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yardım verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre megakentte kentsel dönüşüme destek kapsamında konut ve iş yeri için hibe ve kredi desteği verilecek. Yarısı Bizden kampanyası ile ilgili Bakan Özhaseki'den de açıklama geldi. Açıklama sonrası İstanbul kentsel dönüşüm kredisi faiz oranları ve hibe başvuru şartları ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Yarısı Bizden kampanyası kentsel dönüşüm kredisi ne kadar, nasıl alınır, başvuru şartları neler? İstanbul Yarısı Bizden kampanyası başvuru şartları ve faiz oranı hakkında detaylar.

Yarısı Bizden kampanyası son dakika: Yürürlükte! İstanbul Yarısı Bizden kampanyası kentsel dönüşüm kredisi ne kadar, nasıl alınır?

İstanbul'da kentsel dönüşüm için harekete geçildi. Megakentte yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında konut ve iş yeri için kredi ve hibe kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, hak sahiplerine bir konut için 700 bin TL'ye kadar hibe ve kredi; bir iş yeri için 350 bin TL'ye kadar hibe ve kredi; diğer her bir konut için 1 milyon 400 bin TL'ye ve diğer her bir iş yeri için de 700 bin TL'ye kadar kredi verilecek. Peki; Yarısı Bizden kampanyası kentsel dönüşüm kredisi ne kadar, nasıl alınır, başvuru şartları neler? İstanbul Yarısı Bizden kampanyası kentsel dönüşüm kredisi faiz oranları ve hibe başvuru şartları ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

Yarısı Bizden kampanyası son dakika: Yürürlükte! İstanbul Yarısı Bizden kampanyası kentsel dönüşüm kredisi ne kadar, nasıl alınır?

İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM YARDIMI KARARI RESMİ GAZETE'DE!

İstanbul'da yürütülecek olan kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yardım verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Yarısı Bizden kampanyası son dakika: Yürürlükte! İstanbul Yarısı Bizden kampanyası kentsel dönüşüm kredisi ne kadar, nasıl alınır?

İSTANBUL YARISI BİZDEN KAMPANYASI KENTSEL DÖNÜŞÜM HİBE VE KREDİ DESTEĞİ NE KADAR?

Karara göre kentsel dönüşüm uygulamalarında yapılarda hak sahiplerine konut için; 700 bin TL'ye kadar hibe, 700 bin TL'ye kadar kredi, bir iş yeri için; 350 bin TL'ye kadar hibe, 350 bin TL'ye kadar kredi verilecek.

Ayrıca hak sahiplerinin diğer yapılarında her bir konut için 1 milyon 400 bin TL'ye ve diğer her bir iş yeri için de 700 bin TL'ye kadar kredi verilebilecek.

Yarısı Bizden kampanyası son dakika: Yürürlükte! İstanbul Yarısı Bizden kampanyası kentsel dönüşüm kredisi ne kadar, nasıl alınır?

HİBE VE KREDİ DESTEĞİ ŞARTLARI NELER?

İnşaat yapımında verilecek hibe desteği haricinde tahliye için ise maliklere, kiracılara ve sınırlı ayni hak sahiplerine bir kereye mahsus karşılıksız 100 bin TL tahliye desteği verileceği belirtildi.

Söz konusu karara göre, riskli yapının bulunduğu parsellerde üretilecek projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının, mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının bir buçuk katını geçmesi halinde hibe ve kredi desteğinden yararlanılamayacak.

Yarısı Bizden kampanyası son dakika: Yürürlükte! İstanbul Yarısı Bizden kampanyası kentsel dönüşüm kredisi ne kadar, nasıl alınır?

İSTANBUL YARISI BİZDEN KAMPANYASI KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ ÖDEME PLANI NASIL?

Kararda; kredi geri ödemelerinin, 24 aylık geri ödemesiz dönemden sonraki ilk aydan itibaren başlayacak ve ilk 12 taksit faizsiz olmak üzere en fazla 120 ay olacağı belirtildi.

Geri ödemesiz ve faizsiz dönem sonunda ilk taksit ödemesinden önce başlangıç güncellemesi yapılacak. Kredi verilirken hak sahiplerinin gelir ve kredi puanına bakılmayacak. Kredi geri ödemeleri Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütülecek.

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