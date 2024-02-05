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Yeğenini çöp eve kapatan teyze serbest kaldı: Cem Muhammet için önemli karar!
Giriş Tarihi: 05.02.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
12:29
Yeğenini çöp eve kapatan teyze serbest kaldı: Cem Muhammet için önemli karar!
Bursa'da cani teyze Kamuran Pınar A. yeğeni Cem Muhammet'i yıllarda çöp evde kapattı. Korkunç olayın ortaya çıkmasının ardından tutuklandı. Ancak geçtiğimiz günlerde tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Bunun üzerine küçük Cem Muhammet için çok önemli bir karar alındı. İşte detaylar…