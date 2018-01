Menbiç’te YPG katliamı: 25 ölü

ABYAD

BUGÜN NELER OLDU

Teröristler, Türkiye 'nin Afrin operasyonundaki kararlılığı karşısında paniğe kapıldı. Türk istihbarat birimleri, PYD YPG 'nin aralarında 12-14 yaş arasındaki çocuklar ile 70'li yaşlardaki kadın ve erkeklerin de bulunduğu halkı zorla canlı kalkan olarak kullanmak için kamyonetlerle sınıra yolladığını belirledi. Terör örgütü PKK 'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'liler Afrin ve Menbiç 'te halka kepenkleri kapattırıp, Türkiye karşıtı gösteriler düzenliyor. İstihbarat birimlerinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, önceki gün Menbiç'te şiddetli yağmura rağmen halkı Türkiye karşıtı eylem yapmak için meydanlara toplayan teröristler, gösterilere katılmak istemeyen bir gruba ateş açtı. Saldırıda 25 kişi hayatını kaybetti. Ölen gençlerden 11'inin Afrin nüfusuna kayıtlı Cebel Hiso, Ciwan Maruf, Gıvera Muso, Celil Maruf, Ehmed El Xer, Beşar Hisan, Abudi Edwani, Ferhad Şedade, Mustefa Demhat, Cemo Diyar ve İbrahim Hevi olduğu belirlendi.Öte yandan PYD/YPG'nin elebaşısı sözde genel komutanı Sipan Hemon'nun 'Rojova' telsiz koduyla YPG'li teröristlere Kürtçe ve Arapça şu talimatı verdiği ortaya çıktı: "Bulunduğunuz yerlerde sınıra gitmemek için direnenlerin gözünün yaşına bakmayın. Babanız, bacınız olsa vurun. Siz onların gözyaşına bakarsanız, ben sizin gözünüzün yaşına bakmam"ABD ordusunun, Suriye-Türkiye sınırındaki keşif çalışmalarının ardından bine yakın PYD/ PKK'lı Tel Ebyad hattına konuşlandırdığı öğrenildi. AA'nın Tel Ebyad'daki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre, ABD ordusunun zırhlı araç ve pikaplarından oluşan konvoyları, geçen cuma ve salı günü, terör örgütü PYD/PKK'nın SDG adını kullanarak işgalde tuttuğu Tel Ebyad bölgesine geldi. Amerikan askerleri, on araçtan oluşan konvoylarla iki gün boyunca Suriye- Türkiye sınır hattında keşif yaptı.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'deki terör noktalarının koordinatlarını bir bir belirleyip terör haritalarına işlerken, diğer taraftan da terör örgütü PYD/YPG'nin attığı adımları da yakından takip ediyor. Terör örgütünün ikinci Kandil'i haline gelen Afrin'de PYD/YPG, tüneller, mevziler ve savunma mağaraları oluşturdu. TSK, buraların koordinatlarını ve yerlerini tek tek tespit etti. SABAH, bu terör mevzilerinin görüntülerine ulaştı. Obüslerle PYD/YPG hedeflerini imha eden TSK'nın her an başlatacağı operasyon korkusuyla teröristlerin yer altı mevzilerine indiği de görüntülere yansıdı.Harekatiçin geri sayım sürerken, Rusya'nın da Afrin'deki güçlerini çekmeye başladığı bildirildi. AA'nın Afrin'deki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Kefer Cenne köyü yakınlarında konuşlu Rus askeri polisi, bölgeden gruplar halinde ayrılıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Rus askerlerin çekilmesiyle ilgili sorulara "Daha önce yalanlandı" yanıtını verdi. Lavrov'un sözleri, Rus yetkililerin bu konuda daha önce bir açıklama yapmamış olması nedeniyle şaşkınlıkla karşılandı. Bu arada Lavrov, "ABD'nin Suriye'de sınır güvenliği gücü oluşturulması konusundaki çelişkili açıklamalarından endişe duyuyoruz. ABD, Suriye'de alternatif güç oluşturmaya çalışıyor" ifadesini de kullandı.Hatay'daterör örgütü PYD/PKK işgali altındaki Afrin sınırına kurulan, modern elektronik algılayıcı cihazların yer aldığı "Kayı Sınır Güvenlik Sistemi"nin ilk bölümü faaliyete geçti.