2. Güneş Motel skandalının çarpıcı ayrıntıları

Cumhuriyet Halk Partisi'nden İyi Parti'ye geçen 15 milletvekili ile ilgili pazarlığın tıpkı 1977'de Güneş Motel skandalında olduğu gibi İstanbul'da lüks bir otelde yapıldığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz Cumartesi günü Yeşilköy'de bulunan bir otelde bir araya gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapılan görüşmeler sonucu mutabakata vardığı ve Pazar günü 15 milletvekilinin İyi Parti'ye geçtiğinin açıklandığı öğrenildi.

GÜNEL MOTEL SKANDALI

5 Haziran 1977 yılında yapılan genel seçimden CHP galibiyetle çıkmıştı ancak Meclis'te kazandığı 213 sandalye tek başına iktidar olmasına yetmiyordu. Bunun üzerine Adalet Partisi (AP) lideri Süleyman Demirel, AP ile Milli Selamet Partisi (MSP) ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) katılımıyla İkinci Milliyetçi Cephe hükümetini kurdu. Fakat 11 Aralık 1977'de yapılan yerel seçimleri de CHP kazanınca dengeler değişmeye başladı.

Bu fırsattan yararlanmak isteyen CHP, AP'den istifa edenlerle temas kurmaya başladı. Ecevit ile 12 eski AP'li (Tuncay Mataracı, Şerafettin Elçi, Mete Tan, Hilmi İşgüzar, Orhan Alp, Fethi Acar, Mehmet Oğuz Atalay, Cemalettin İnkaya, Ali Rıza Septioğlu, Enver Akova, Ahmet Karaaslan ve Güneş Öngüt) arasındaki görüşmelerin ilki 22 Aralık tarihinde Darıca'ya bağlı Bayramoğlu'nda bir otelde gerçekleştirildi. Ancak görüşmelerin gizli tutulmasına rağmen basına sızması üzerine görüşmelerin başka bir ortamda gerçekleştirilmesine karar verildi. Görüşmelerin devamı, dönemin CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil'in organizasyonunda belediyeye ait Florya'daki Güneş Moteller'de yapıldı.





Ecevit 11 bağımsız milletvekiline, kuracağı hükümete destek karşılığında bakanlık önerdi, 10'u kabul etti. Konya Milletvekili Oğuz Atalay bakanlık teklifini kabul etmedi. CHP'nin gensorusu ile 31 Aralık 1977'de Süleyman Demirel başkanlığındaki İkinci MC Hükümeti devrildi. 12'ler içinde olan ve daha sonra tarihe 11'ler olayı olarak geçecek bu gensoru görüşmesine Balıkesir Milletvekili Cemalettin İnkaya eski partisinden aldığı aşırı baskı nedeniyle katılmadı. Böylece 12'ler grubu gensoru görüşmeleri sırasında 11'e düştü ve öyle anılmaya başlandı. Ardından Ecevit hükümeti güvenoyu aldı. 11'lerden Orhan Atalay dışındaki 10 milletvekili yeni kurulan hükümette bakan oldu. Bu olay tarihe 'Güneş Motel skandalı' olarak geçti.

MECLİSTE GRUP KURMASINI SAĞLADI

Erken seçim kararının açıklanması ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 15 milletvekili İyi Parti'ye geçip bu partinin mecliste grup kurmasını, dolayısıyla da 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlere katılması sağlandı. Kamuoyundan büyük tepki alan ve ahlaki bulunmayan bu hamleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '1977 yılında yaşanan Güneş Motel olayından çok daha öte bir durum' olarak yorumladı.

TIPATIP GÜNEŞ MOTEL SKANDALI

SABAH Gazetesi, İyi Parti ile CHP arasında yaşanan 15 milletvekili pazarlığının detaylarına ulaştı. Detaylara göre, CHP'den İyi Parti'ye geçen 15 milletvekili olayı 1977 yılındaki Güneş Motel skandalına tıpatıp benziyor. Edinilen bilgilere göre, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, CHP'li milletvekillerinin İyi Parti'ye transfer kararını İstanbul'da bulunan lüks bir otelde yaptıkları toplantıda aldı. İki parti başkanı geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul Yeşilköy'de bulunan beş yıldızlı otelde zirve gerçekleştirdi.

3 SAAT GÖRÜŞME

Cumartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti. Sonrasında Yeşilköy'de bulunan lüks otele geçti. Meral Akşener de otele bitişiğinde bulunan bir restoranın içerisinden geçerek girdi. Otelin girişi ile söz konusu restoranın girişleri farklı noktalarda. Fakat restoran içinden de otele geçiş bulunuyor. Yaklaşık 3 saati aşkın görüşen ikilinin Cumartesi akşam saatlerinde mutabakata vardı. Kılıçdaroğlu'nun görüşme ardından akşam saatlerinde 22.00 uçağı ile Adana'ya uçtuğu öğrenildi.

Görüşmenin nihayete erip anlaşma sağlandığı akşamın sabahında yani 22 Nisan'da 15 CHP'li vekilin İyi Parti'ye geçtiği kamuoyuna açıklandı.



