Askere işsizlik maaşı!

Askerlerin işsizlik maaşı alıp alamayacağı konusunda zaman zaman bilgileri bu köşeden veriyorum.

Bu konuda çok fazla soru gelince konuyu geniş bir şekilde yeniden anlatma ihtiyacımız doğdu. Genel anlamıyla baktığımızda askerlik için işten ayrılanların belli şartlarda işsizlik maaşı alma hakkı var.

Askere gitmek için işten ayrılanlar doğru kodla bildirilirlerse terhisten sonra belli şartlar dahilinde işsizlik maaşı alabilirler. Bunun için süreniz 30 gün unutmayın...

İşsizlik maaşı kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılanlara ödeniyor. Bunların son 3 yılda en az 600 gün priminin yatmış olması ve son 120 günde de aralıksız priminin yatması gerekiyor. Ödenen prim gününe göre de 6 ay ile 10 ay arasında asgari ücretin yüzde 40'ı ile yüzde 80'i arasında maaş ödeniyor. İşsiz kalan çalışanların çıkış bildirgelerine yazılan kod işsizlik maaşı için çok önemli. Bu yüzden ayrılırken iş yerinizin bu kodları işsizlik maaşı alacağınız şekilde bildirmesi gerekiyor.



İKİ AYRI DURUM VAR



Askere gidenler için de işsizlik maaşı imkanı bulunuyor. Ancak askerlik sırasında bu ödenek verilemiyor. Bu yüzden işsizlik maaşı için askerlik dönüşü başvurma şartı bulunuyor.

Bu konuda iki durum söz konusu: Birincisi; Bir çalışan yukarıda belirttiğimiz prim gün sayılarını tamamlayıp işsizlik maaşı alacak şekilde işten çıkartıldığında İŞKUR'a giderek maaş bağlatabilir. Bu çalışan maaş almaktayken askere giderse ödeneği kesiliyor.

Ancak askerlik dönüşü 30 gün içinde tekrar başvurarak kalan ödeneklerini de almaya devam edebilir.

İkincisi; Askerlik için işten çıkanlarla ilgili. İşverenler bir çalışanını işten çıkarttıklarında 10 gün içinde SGK'ya bildirmek zorunda. Bu bildirimde işçinin çıkış sebebi de belli kodlarla ifade ediliyor. Burada işsizlik maaşı alabilecek bir kodun olması gerekiyor. Askerlik için ayrılan çalışanların da bu durumunu belirten kodun işaretlenmiş olması lazım. Bildirgede belirtilen bu kod işsizlik maaşı almayı da sağlıyor.



SÜRELERE DİKKAT EDİN



Burada iki tarih çok önemli. İşten ayrıldıktan sonra askere gidilen zamana kadar en fazla 90 gün geçmesi gerekiyor.

Daha fazla beklenirse maaş hakkı olmuyor. İkincisi de terhisten sonra en fazla 30 gün içinde başvurma zorunluluğu var. Eğer bu süreyi geçirirseniz alacağınız maaşın süresinden kesiliyor. Tabi sadece bunlar değil, yukarıda da belirttiğimiz gibi 600 gün ve son 120 gün prim ödeme şartlarının da yerine getirilmesi lazım.