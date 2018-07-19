Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Darbe sabahı helikopterle Yunanistan’a kaçan Yüzbaşı da ankesörcü çıktı

Darbe sabahı helikopterle ’a kaçan Yüzbaşı da ankesörcü çıktı

darbe girişimi başarısız olunca sabah saatlerinde askeri bir helikopterle Dedeağaç'a kaçan sekiz darbeci askerden biri olan da ankesörcü çıktı. Çoban’ın mahrem imamıyla ankesörlü telefon aracılığıyla örgüt imamıyla görüştüğü tespit edildi. Kara Kuvvetleri’nde görevli Binbaşı Ö.N. isimli itirafçıdan önce Üsküdar’daki ankesörlü telefondan arandığı ortaya çıkan Çoban’ın Ö.N. ile aynı hücrede oldukları belirlendi.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018 09:23 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 09:57
Darbe sabahı helikopterle Yunanistan’a kaçan Yüzbaşı da ankesörcü çıktı

'daki kripto üyelerinin deşifre olmasına yönelik yürütülen ankesörlü telefon soruşturmasında çok sayıda itirafçı örgütle olan bağını itiraf etti. Savcı Can Tuncay'ın itiraflar çerçevesinde ankesörlü telefondan kendisinde önce ve sonra arananlar hakkında bilgiler veren şüpheliler örgütün kripto yapısının ortaya çıkarılmasına katkı sağlıyor. Yapılan soruşturmada İstanbul Üsküdar'daki ankesörlü telefon noktasından mahrem imamıyla görüştüğü tespit edilen Kara Kuvvetlerinde görevli Binbaşı Ö.N isimli itirafçı ankesörlü telefon soruşturmasıyla ilgili önemli ayrıntılar paylaştı.

ÇOBAN DA ANKESÖR KULLANMIŞ

Savcılık, ankesörlü telefondan aranan numaraların ve bu numaraların kimlere ait olduğu itirafçı Ö.N.'ye sordu. Yapılan incelemelerde Ö.N.'nin kendisinden önce Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde faaliyet gösterip darbe girişimi başarısız olunca sabah saatlerinde askeri bir helikopterle 'a helikopterle kaçan darbecilerden birisi olan eski 'ın arandığı tespit edildi.

BERABER ÇALIŞTIK

Ö.N. ifadesinde, "Bu şahıs Kara Havacılık'ta çalışıyordu. Ben de bir dönem orada piyade olarak çalışıyordum. Bu şahıs aynı zamanda benimle aynı lojmanda ikamet etmekteydi. Daha sonra bu şahsın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türk helikopteri ile Yunanistan'a kaçtığını haberlerden öğrendim. Şahıs hakkında başkaca bir bilgim yoktur. Benim bu şahıslar örgüte müzahir bir görüşmem olmamıştır" ifadesini kullandı.

MAHREM İMAMLARI KAZAKİSTAN BAĞLANTILI

İtirafçı Ö.N.'nin 9 Eylül 2012 tarihinde 19.09'da arandığı, firari eski Yüzbaşı Feridun Çoban'ın ise bu görüşmeden yaklaşık 2 dakika önce arandığı belirlendi. Ö.N. kendisini bu tarihte arayan örgüt imamının ismini de savcılıkla paylaşırken şüpheli örgüt imamının Kazakistan ile ticari faaliyetler yürüten bir isim olduğunu da ekledi. Ö.N. ile firari eski Yüzbaşı Feridun Çoban'ın aynı hücre yapılanmasına mensup olduğu belirlendi.



GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Darbe sabahı helikopterle Yunanistan’a kaçan Yüzbaşı da ankesörcü çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN