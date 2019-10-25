Huzur ve güven sağlandı herkes evine dönebilir

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı'nın önemli noktalarından biri olan Resulayn, tamamen terörden temizlendi. SMO Bileşenlerinde Hamza Tümeni Kürt Şahinleri Grubu Komutanı Hasan Abdullah, "PKK/ YPG Kürtlere zarar vermekten başka hiçbir şey yapmıyor. Onlar Kürtlerin dostu değil, düşmanı" dedi.

Rasulayn'ın göbeğine Türk Bayrağı asıldı

HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

Barış Pınarı Harekâtı ile teröristlerden temizlenen Tel Abyad ve Resulayn şehir merkezlerinde günlük yaşam normale dönüyor. Mehmetçiğin elinin değdiği güvenli bölge için ilk adımlar atılıyor. Şehirlerde terör örgütlerinin geride bıraktığı enkaz ortadan kaldırılıyor. PKK/YPG'li teröristler tarafından evlere sokaklara tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcılar (EYP) birer birer temizleniyor. Siviller evlerine dönmeye devam ederken Türk Kızılayı Resulayn ve Tel Abyad'da yardımlarını sürdürüyor. Bölgede kapanan fırınlar Türkiye'nin desteğiyle tekrar açılırken teröristlerin tahrip ettiği hastaneler de onarılmaya başlandı. Türk Kızılayı bölgede yaşayan sivillerin sağlık hizmetlerinden geri kalmaması için mobil polikliniğini Tel Abyad'a gönderdi. Güvenliğin tamamen sağlanması için arama tarama çalışmalarının devam ettiği şehirlerde sokaklarda canlanmaya başladı. Tel Abyad caddelerinde esnafın iş yerlerinin kepenklerini açmaya başladığı ve vatandaşların alışveriş yaptığı gözlendi. İlçelerdeki caddelerde araç ve insan yoğunluğu da dikkati çekti.







KÜRT SAVAŞÇILAR VAR

TSK, SMO ile Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın önemli noktalarından biri olan Resulayn, tamamen terörden temizlendi. Barış Pınarı Harekâtı'nda SMO içerisinde bulunan yüzlerce Suriyeli Kürt savaşçı da TSK ile birlikte canları pahasına mücadele etti.

İşte terörden temizlenen Resulayn

'KARDEŞÇE YAŞARIZ'

Resulayn'da 250 Kürt savaşçısıyla birlikte PKK/ YPG'li teröristlere karşı sokak sokak savaşan Abdullah, "PKK/YPG Kürtlere zarar vermekten başka hiçbir şey yapmıyor. Onlar Kürtlerin dostu değil, düşmanı. Allah'a şükürler olsun biz Resulayn'ı kurtardık. Şehri terk eden Araplar, Kürtler, Hristiyanların evlerini temizledik. Teröristlerin geride bıraktığı her şeyi yok ettik. Artık evlerine dönebilirler. Biz onlara hizmet için buradayız. Biz sivillerin hizmetkarıyız. Burada yaşayan başta Kürtler olmak üzere Araplar, Türkmenler ve diğer halklar hepsi bizim kardeşlerimiz, akrabalarımız. Bundan sonra beraber kardeşçe yaşayacağız" dedi.



'HALKIMIZI ZULÜMDEN KURTARACAĞIZ'

Kürt halkını PKK/ YPG'nin esaretinden kurtarmak için SMO'ya katıldığını söyleyen Mustafa Ramo da şunları söyledi: Biz Suriye içinde ayrı bir devlet istemiyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. PKK/ YPG ayrılıkçı bir grup ve Kürt halkına kendi çıkarları için büyük acılar çektirdi. Suriye'de bulunan Araplar, Türkmenler ve Kürtler arasında büyük düşmanlık yarattı. Biz halkımızı bu zulümden kurtarmak istiyoruz. Resulayn'a geldik. Buradayız. Halkımız evlerine dönsün. Topraklarında özgürce yaşasın.







SAHİPSİZ HAYVANLARA DA BAKIYORLAR

Terör örgütünün baskıları yüzünden Resulayn'da yaşayan binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Şehirlerde, köylerde kalan kedi köpek gibi yüzlerce evcil hayvan açlıkla mücadele ediyor. SMO savaşçıları da açlıktan ölmek üzere olan kedi ve köpekleri sahipleniyor. Teröristlerden temizlenen bölgelerde buldukları hayvanların yemeğini ve suyu veren SMO savaşçıları, sahipsiz kalan hayvanlara bakıyor. Bazıları hayvanları yanlarında gezdiriyor.