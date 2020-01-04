AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'şehit cenazesi' ile ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basında çıkan, 'Alevi askerin, cenazesine devletin zirversi katılmadı' başlıklı haberle ilgili açıklamlarda bulundu.

Şehitlerimizi ebedi aleme uğurlarken yapılan provokatif haberler son derece üzücüdür. "Alevi askerin cenazesine devletin zirvesi ve Genelkurmay katılmadı" şeklinde haber yapılması tam bir yalan haber örneğidir.

Şehitlerimizi ebedi aleme uğurlarken yapılan devlet töreninde bir ayrımcılık yapılması asla sözkonusu değildir, olamaz. Şehadet mertebesine erişmiş her bir şehidimize devletimiz ve milletimiz şükran duygularıyla sahip çıkmaktadır.



Şehidimizin cenazesine devlet erkanı her zamanki usulüne uygun şekilde siyasetçi, kamu yöneticisi ve askeri yetkililer olarak şükran duygularıyla, rahmet dileyerek katılmıştır. Sözkonusu haber, Hükümetimizi ve Ordumuzu ayrımcılıkla itham eden bir yalan haberdir. Zaten en başta şehidlerimizi mezheplerine göre ayırarak zikretmek başlıbaşına hastalıklı bir tavırdır.



Şehid en yüce mertebeye ulaşmıştır. Her türlü aidiyetin ötesinde yüce bir makamdadır. Şehitleri mezheplerine göre ayıran haber dili sorumsuz ve ahlak dışıdır. Hiçbir şehidimizin cenazesine katılımda ayrımcılık sözkonusu olamaz. Şehidimizin içinden çıktığı milletimiz şükran duygularıyla ve rahmet dileyerek tüm şehitlerimizin cenazelerine sahip çıkmaktadır.



Şehidimiz, devlet erkanı adına Bakanımız başta olmak üzere, Valimiz ve 9'u general ve amiral olmak üzere subay, astsubay, er ve erbaş her düzeyden silah arkadaşı tarafından uğurlanmıştır. Şehitlerimiz ülkemiz için en yüksek fedakarlığı üstlenerek, birlik içinde onurlu ve hür yaşayalım diye canlarını feda ediyorlar. Onların cenazeleri üstünden yalan haber üretmek ve ayrımcılık yapmak en büyük sorumsuzluktur ve şehitlerimize yapılan saygısızlıktır. Milletimiz ve devletimiz tüm şehitlerimizi aynı şükran duygularıyla, rahmet dileyerek, ebediyyen saygıyla anacaktır. Şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun.