MİT şehidinin ifşadan iki tutuklama daha

Libya'daki kritik bir görevde bulunurken şehit olan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personellerinin isimlerini ifşa ettiği gerekçesiyle Oda Tv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, muhabir Hülya Kılınç ve Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın ardından Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel de tutuklandı.

Savcılığın itirazıyla serbest bırakılan diğer iki kişi hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

Adli Kontrolle serbest bırakılan Yeni Yaşam Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser ve Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik sabah saatlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ardından şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce çıkarıldı. Aynı gerekçeyle ifadelerinin alınması sonrası iki şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Şüpheliler Silivri Cezaevi'ne konuldu.