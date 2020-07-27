Son dakika: 'Yıldırım-3 Ağrı Dağı' operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı: İçişleri Bakanlığınca Ağrı-Iğdır-Kars illerinde 'Yıldırım-3 Ağrı Dağı' operasyonu başlatıldı. Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden toplam 1170 personel görev alıyor.

Son Dakika Haberi: İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Yıldırım 3 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı! İlk görüntüler... | Video





İçişleri Bakanlığınca Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı-Iğdır-Kars İllerinde "Yıldırım-3 Ağrı Dağı" Operasyonu başlatıldı.







Bahse konu operasyonda, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.170 personel [(86) operasyonel tim] görev alıyor.

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