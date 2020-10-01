Son dakika: Tunceli'de teröristlerin 2 ton gıda malzemesi ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pülümür ilçesi kırsalında terörle mücadeleye yönelik operasyon başlatıldı.

Güvenlik güçleri, bölgede yaptığı aramalarda tespit ettiği mağarada teröristlere ait 700 kilo un, 100 kilo şeker, 150 kilo pirinç, 200 kilo bulgur, 400 paket makarna, 70 kilo çay, 150 kilo tuz, 50 kilo tütün, 50 kilo peynir, 30 kilo salça, 25 kilo sıvı yağ, 60 kilo mercimek, 25 kilo nohut, 25 kilo kuru fasulye ile 3 ayakkabı, 180 metre branda, 200 metre sera naylonu, 200 metre dağcı ipi ve 140 pil ele geçirdi. Mağarada yaklaşık 2 ton gıda malzemesi bulundu.