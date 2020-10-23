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Tunç Soyer'in işe aldığı 15 ’li, iltisaklı çıktı

İşe aldığı 15 ’linin bağlantısı ortaya çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e AK Partililerden büyük tepki: Ne işin var senin PKK’lılarla

SABAH
Giriş Tarihi: 23.10.2020 ABONE OL
Tunç Soyer'in işe aldığı 15 HDP’li, PKK iltisaklı çıktı
CHP ile HDP'nin yerel seçimlerde yaptığı kirli ittifakın ardından CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından belediyede işe başlatılan 15 HDP'linin PKK ile iltisakı ortaya çıkmış, İzmir Valiliği tarafından yürütülen güvenlik soruşturmasının ardından bu isimlerin iş akitleri feshedilmişti.



Soyer'e tepki gösteren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, tüm uyarılarına rağmen Soyer'in bu adımı attığını belirterek tepki gösterdi. Sürekli, "Terörle iltisaklı kişilerin büyükşehir belediyesinde işe başlatılmasının doğru olmadığını, bunun seçimdeki CHPHDP gizli ittifakının bir sonucu olduğunu daha önce de söylemiş, Sayın Soyer'i uyarmıştık. Şimdi de söylediğimizin ne kadar doğru olduğu ortaya çıkıyor. Sayın Soyer sizin ne işiniz var PKK iltisaklı bu kişilerle" dedi.
AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da "Belediye başkanı, güvenlik soruşturmasından geçemeyen 15 kişinin hesabını İzmirli hemşehrilerimize nasıl verecek merak içerisindeyiz" diye konuştu.
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Tunç Soyer'in işe aldığı 15 HDP’li, PKK iltisaklı çıktı
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