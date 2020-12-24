FETÖ’nün avukatına soruşturma

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimini yöneten sivil imamlar Kemal Batmaz, Harun Biniş ve Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un suikast davasında yargılanan MİT Rus Masası görevlisi Vehbi Kürşad Akalın ve darbe girişimine katılan askerlerin avukatlığını yapan Ayten İzmirli'ye FETÖ üyeliği iddiasıyla yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

"O PARMAĞI GÖZÜNE SOKARIM"

Darbe girişimi davalarındaki tavırlarıyla da daha önce gündeme gelen Avukat Ayten İzmirli, alçak darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemelere ilişkin davada, darbeyi yöneten sivil imam Harun Biniş ve Kemal Batmaz'ın avukatlığını yapmıştı. Duruşma sırasında İzmirli, müşteki avukatlarının olduğu sıraya bakarak, "O parmağı alır gözüne sokarım, ya da uygun bir yerine neyse" ifadelerini kullanmıştı. İzmirli, duruşmalarda şehit yakınları ve gazileri aşağılayan sorularla davayı uzatmaya çalıştığı ile de gündeme gelmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Ayten İzmirli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne götürüldü. 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'Yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs' suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen İzmirli, sorgusunun ardından 'yurt dışına çıkış yasağı' adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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