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: İçişleri Bakanı Soylu'dan HDP'li Gergerlioğlu'na: Bu adam müptezeldir, teröristtir...

haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KOM Daire Şehit Altuğ Verdi Toplantı Salonu'nda 'İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Soylu, burada 'çıplak arama' iftirasında bulunan HDP Kocaeli Miletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na çok sert ifadeler kullandı. Soylu, "Gergerlioğlu denilen fersude FETÖ'cü bir teröristtir. Bunu herkes biliyor. Üzerinde sadece milletvekilliği zırhı var. Müptezeldir ve FETÖ'nün tamamen kurgusuyla beraber burada sözlerini ifade etmektedir." dedi.

Giriş Tarihi: 24.12.2020 16:23 Son Güncelleme: 24.12.2020 17:39 ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan HDP'li Gergerlioğlu'na: Bu adam müptezeldir, teröristtir...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün dolaşıma soktuğu, 'Çıplak arama' iftirasını TBMM kürsüsünde dile getiren, sosyal medyadan asılsız bilgileri sık sık kullanan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na sert çıktı. Soylu, "Müptezeldir ve FETÖ'nün tamamen kurgusuyla beraber burada sözlerini ifade etmektedir." dedi.

Bakan Soylu "FETÖ'cü bir terörist olduğu herkes tarafından bilinen sözde bir milletvekili" | video

SOYLU'DAN GERGERLİOĞLU'NA: MÜPTEZEL

Soylu, "Bir terör örgütünün siyasi kanadından, FETÖ'cü bir terörist olduğu herkes tarafından bilinen sözde bir milletvekilinin peşine takılıyorsunuz. Gergerlioğlu denilen fersude FETÖ'cü bir teröristtir. Bu herkes biliyor. Üzerinde sadece milletvekilliği zırhı var. Müptezeldir ve FETÖ'nün tamamen kurgusuyla beraber burada sözlerini ifade etmektedir."dedi

"BU ADAM TERÖRİSTTİR"

CHP'ye de tepki gösteren Soylu, "Anamuhalefet partisi bir FETÖ'cü milletvekilinin, bir FETÖ teröristi olan milletvekilinin bu meseleyi yalanları ile beraber ortaya taşımasına ve bunu defalarca yalanlamamıza rağmen. Defalarca yalanladık. Zihni bulanmış, aklı gitmiş, tamamen FETÖ teröristliği yapan... Ben buradan yargıya da çağrıda bulunuyorum. Hakikaten, bu adam teröristtir, bununla ilgili defalarca suç duyurusunda bulunduk, gereği yerine getirilsin" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan HDP'li Gergerlioğlu'na: Bu adam müptezeldir, teröristtir...
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