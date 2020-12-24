Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan HDP'li Gergerlioğlu'na: Bu adam müptezeldir, teröristtir...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün dolaşıma soktuğu, 'Çıplak arama' iftirasını TBMM kürsüsünde dile getiren, sosyal medyadan asılsız bilgileri sık sık kullanan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na sert çıktı. Soylu, "Müptezeldir ve FETÖ'nün tamamen kurgusuyla beraber burada sözlerini ifade etmektedir." dedi.

Bakan Soylu "FETÖ'cü bir terörist olduğu herkes tarafından bilinen sözde bir milletvekili" | video

SOYLU'DAN GERGERLİOĞLU'NA: MÜPTEZEL

Soylu, "Bir terör örgütünün siyasi kanadından, FETÖ'cü bir terörist olduğu herkes tarafından bilinen sözde bir milletvekilinin peşine takılıyorsunuz. Gergerlioğlu denilen fersude FETÖ'cü bir teröristtir. Bu herkes biliyor. Üzerinde sadece milletvekilliği zırhı var. Müptezeldir ve FETÖ'nün tamamen kurgusuyla beraber burada sözlerini ifade etmektedir."dedi

"BU ADAM TERÖRİSTTİR"

CHP'ye de tepki gösteren Soylu, "Anamuhalefet partisi bir FETÖ'cü milletvekilinin, bir FETÖ teröristi olan milletvekilinin bu meseleyi yalanları ile beraber ortaya taşımasına ve bunu defalarca yalanlamamıza rağmen. Defalarca yalanladık. Zihni bulanmış, aklı gitmiş, tamamen FETÖ teröristliği yapan... Ben buradan yargıya da çağrıda bulunuyorum. Hakikaten, bu adam teröristtir, bununla ilgili defalarca suç duyurusunda bulunduk, gereği yerine getirilsin" ifadelerini kullandı.