Genç hemşire hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada...

Edinilen bilgiye göre, Ermenek Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Seycan Alan (26), mesai bitimi işten evine gitmek için 41 GP 401 plakalı otomobiline binerek yola çıktı.

Hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçma anı kameralara yansıdı | Video

30 METREDEN BAHÇEYE UÇTU

Genç hemşirenin kullandığı otomobil stabilize yolda seyrederken biranda zikzak çizmeye başladı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Daha sonra kontrolden çıkan otomobil biranda 30 metre derinlikteki istinat duvarından evin bahçesine uçtu.