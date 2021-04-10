Hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçma anı kameralara yansıdı | Video
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Karaman’ın Ermenek ilçesinde kullandığı otomobili yaklaşık 30 metrelik istinat duvarından evin bahçesine düşerek hayatını kaybetmesinin görüntüleri ortaya çıktı.