Video Haber Hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçma anı kameralara yansıdı | Video

Hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçma anı kameralara yansıdı | Video

Hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçma anı kameralara yansıdı | Video
10.04.2021 | 19:21

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Karaman’ın Ermenek ilçesinde kullandığı otomobili yaklaşık 30 metrelik istinat duvarından evin bahçesine düşerek hayatını kaybetmesinin görüntüleri ortaya çıktı.

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