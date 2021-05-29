Koronavirüs pandemisi ile geçtiğimiz yıl mart ayında tanışan Türkiye 14 ayı mücadele ile geride bıraktı. Alınan önlemlerle salgının kontrolden çıkmasına izin verilmedi. Ancak tüm dünyada olduğu gibi alınan önlemler ekonomiyi olumsuz etkiledi. Devlet hibe, borç erteleme, kolay ve düşük faizli kredi, kısa çalışma ödeneği gibi desteklerle sektörlerin yanında oldu. Alınan önlemler kuşkusuz ki en sert kafe, restoran, lokanta, kıraathane, düğün salonu gibi işletmeleri vurdu. Uzun süredir paket servis ile, gel-al uygulaması ile hizmetlerini sürdüren kafe, restoran ve lokantalarda 1 Haziran'da normalleşme için umutlu bir bekleyiş var. Bu beklenti ışığında hazırlıklar da hız kazandı. Eleman alım ilanları, malzeme tedariki, pandemi önlemleri, temizlik ve hijyen çalışmaları hız kazandı. Peki, 1 Haziran'da normalleşme nasıl olacak? İşte son dakika haberinin detayları...
HAZIRLIKLAR HIZ KAZANDI
Kafe,restoran, lokanta, kıraathane, düğün salonu vb. işletmelerde 1 Haziran'da normalleşme beklentisi var. Bu beklenti ışığında işletmeler oturma düzenleri, hijyen koşulları, malzeme tedariki ve eleman alımlarına başladı.
"MÜŞTERİLERİMİZİ ÇOK ÖZLEDİK"
Oldukça heyecanlı olduklarını dile getiren işletme sahibi Sinem Göksun Temel, hijyen koşullarına dikkat ederek işyerlerinde son hazırlıkları tamamladıklarını aktardı. Müşterileri çok özlediklerini ifade eden Temel, pandemi döneminin kendileri ve müşteriler tarafından zor geçtiğine de işaret etti. Temel, 1 Haziran'daki normalleşmede yüzde 50 kapasiteyle açılmanın mesafe konusunda yeterli olduğuna değindi.
"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"
Normalleşmeyi dört gözle beklediklerini aktaran işletme çalışanı Ömer Ayvalı "Bir an önce açılmasını, müşterimizin gelmesini ve rahat rahat oturmasını bekliyoruz. Müşterilerimiz gel-al servisinde baya zorluk çekti. Hazırlığımızı yaptık. İnşallah açılır" dedi.
"ELEMAN ARIYORUZ"
Pandemide işverenden daha çok çalışanların etkilendiğinin altını çizen Dağaşan, "İşyeri sahibi olarak sadece kendimizi değil, onları da düşündük. Eleman çıkışı olmadı. Şuanda eleman arıyoruz. İşlerimizin 1 Haziran'dan sonrası daha iyi olacağını düşünüyoruz. Çünkü gerçekten biz ne kadar misafirlerimizi özlediysek, onların da bizi özlediğinden eminiz. Bundan dolayı da hizmette bir aksama yaşanmaması için eleman ihtiyaçlarımız var. 3-5 kişi daha istihdam etmek bize ayrı mutluluk verecek" ifadelerini kullandı.
GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA
1 Haziran'da normalleşme beklentisi tüm vatandaşları sarmış durumda. Uzun süren kapanma tedbirleri ve kısıtlamaların ardından vaka sayıları 60 bin seviyesinden 5 bin seviyelerine yaklaştı. Başkan Erdoğan, hedefi 5 bin vaka ve altı olarak belirlemişti. Hedef adım adım yaklaşılırken gözler 31 Mayıs Pazartesi Günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak kritik toplantıya çevrildi. Toplantıda Başkan Erdoğan normalleşmeyi madde madde açıklayacak.
1 HAZİRAN'DA NORMALLEŞME NASIL OLACAK?
A Haber Muhabiri Ece Altuğ'un aktardığına göre; 1 Haziran'da normalleşme adımları atılacak. Altuğ'un aktardığına göre; Kafe ve restoranların yaz itibarıyla bahçeler de faaliyet gösterebilecekleri belirtiliyor. Kısıtlı sayıda müşteri alınmasıyla restoran-kafelerin kapılarını açması bekleniyor. Açık havada kısıtlı sayıda düğünlerin yapılacağı da belirtiliyor. Halı sahalar-spor salonları bunlar da aşılama hızına paralel şekilde açılması bekleniyor.
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KALKACAK MI?
Sağlık bakanlığı Bilim Kurulu, hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yol haritası önerisini Bakan Koca'ya sundu. Koca, öneriyi Kabine'de anlatacak.
Bilim Kurulu'na göre, hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması saat 24.00'e kadar uzatılmalı. Kabine üyeleri bu öneriyi ele alacak. Hafta sonu kısıtlamasının da kaldırılması üzerinde duruluyor.
MASKESİZ HAYAT PLANI
1 Haziran sonrası da aşılamanın etkisi ile vaka sayılarında azalma aynı hızda sürerse maskesiz hayat planı da gündeme gelecek. Özellikle ahil ve parklarda 2 metre mesafe varsa maske takılması zorunlu olmayacak.
YAZ ORTASINDA RAHATLAMA BEKLENİYOR
Türkiye nüfusunun 3 katı büyüklüğünde bir aşı anlaşması yaptı. 120 milyonu BionTech olmak üzere tam 270 milyon aşı için kontrat imzalandı. Aşılamada istenilen hedefe ulaşılması ile kitlesel bağışıklık aşamasına geçilecek. Uzmanlar, ağustos ayı ortaları eylül ayı başları gibi toplumsal bağışıklığın kazanılmış olacağından bahsediyor. Hatırlatma dozları ile antikor düzeyi korunmaya çalışılacak.