GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA

1 Haziran'da normalleşme beklentisi tüm vatandaşları sarmış durumda. Uzun süren kapanma tedbirleri ve kısıtlamaların ardından vaka sayıları 60 bin seviyesinden 5 bin seviyelerine yaklaştı. Başkan Erdoğan, hedefi 5 bin vaka ve altı olarak belirlemişti. Hedef adım adım yaklaşılırken gözler 31 Mayıs Pazartesi Günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak kritik toplantıya çevrildi. Toplantıda Başkan Erdoğan normalleşmeyi madde madde açıklayacak.

1 HAZİRAN'DA NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

A Haber Muhabiri Ece Altuğ'un aktardığına göre; 1 Haziran'da normalleşme adımları atılacak. Altuğ'un aktardığına göre; Kafe ve restoranların yaz itibarıyla bahçeler de faaliyet gösterebilecekleri belirtiliyor. Kısıtlı sayıda müşteri alınmasıyla restoran-kafelerin kapılarını açması bekleniyor. Açık havada kısıtlı sayıda düğünlerin yapılacağı da belirtiliyor. Halı sahalar-spor salonları bunlar da aşılama hızına paralel şekilde açılması bekleniyor.