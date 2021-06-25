"ARKADAŞIM DEDİĞİ HERKESLE SEVGİLİYMİŞ!"

"Evlilik sonrası evin hemen her tarafında eşimin başka kadınlarla olan fotoğraf, mektup ve yazışmalarını buldum. Eşime ait olan ancak birlikte kullandığımız bilgisayarda başka kadınlarla olan yazışmalarını ve arşivlediği fotoğrafları gördüm. Arkadaşım diye tanıttığı bu kişilerin hepsi ile aslında sevgili olduğunu fark ettim. 15 yıllık arkadaşım, kardeşim diye tanıttığı bir kadınla saplantılı bir aşk yaşadığı ortaya çıktı. Ki bu kadının da evli olduğunu biliyor. Bunları kendisine söylediğimde ise 'Bunlar hayatımın bir parçası. Bunu kabullenmen gerekir' diyerek beni darp etti, hakarete uğradım.