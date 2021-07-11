Mahkemeden Çiftlik Bank röntgeni! "Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın'ı iade edin" talebi

ZAMANAŞIMI VURGUSU

Fatih Aydın'ın örgütün üst yöneticisi olduğu ve kardeşinin talimatları doğrultusunda bizzat yönetici olarak rol oynadığı aktarılan yazıda, sanığın kaçak olması nedeniyle davanın sonlandırılamadığı ve yargılandığı suçların zaman aşımının 15 yıl olduğu belirtildi. 12 Mart 2033 tarihinde davanın zamanaşımına uğrayacağı gerçeği de ifade edildi.

URUGUAY'A GÜVENCE

Mahkeme, Uruguay adli makamlarına güvence de verdi. Sanığın Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde ve iç hukukta öngörülen tüm yasal haklara sahip olduğu, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olduğu bilgisi verildi. İade işlemi gerçekleştikten sonra iade tarihinden önce işlenen bir suçun daha bulunduğu ortaya çıkarsa Fatih Aydın'ın bu suçtan da yargılanabilmesi için Uruguay yetkili makamlarından onay alınacağı, verilmezse iade işlemine konu suçlar dışında yargılanmayacağının altı çizildi.

İSTENİRSE EK BELGELER DE GÖNDERİLECEK

Mahkemece hakkında "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yargılama yapıldığı ifade edilen yazıda, Uruguay'da bulunan sanığın yargılanabilmesi için Türkiye'ye iade edilmesi, iade kararı için ek bilgi veya belgeye ihtiyaç duyulması halinde ulaştırabilmek için süre verilmesi istendi.

İKİ İHTİMAL VAR

Gösterilecek işbirliği için teşekkür edilen yazı Uruguay'a gönderildi. Şimdi oradan gelecek yanıt beklenirken iki ihtimal ön plana çıkıyor. Hakkında kırmızı bülten bulunan Fatih Aydın ya sınır dışı edilecek, ya da iade talebi doğrultusunda tıpkı kardeşi Mehmet Aydın gibi özel ekiplerce getirilecek.