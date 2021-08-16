VELİLERE AŞI YAPTIRMAK ZORUNLU MU?

İşte Bakan Koca'dan yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalar;

Bilim Kurulumuzun başından beri önerisi okullarımızı en son kapatıp en erken açmak oldu. Bunun mümkün olabildiği her fırsatı değerlendirmeye çalıştık. Buna rağmen çocuklarımız bir buçuk yıllarını yüz yüze eğitimden, uygulamalı eğitimlerden uzak geçirdi. Uzaktan eğitim gerçekten eğitimin bir miktar uzağımızda kalması sonucunu doğurdu. Ancak, bu günler geride kaldı. Artık aşı var.

OKULLAR ZAMANINDA AÇILACAK

En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir. Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var.

Koşullar ne olursa olsun öğrencilerimizi koruyarak uygulamalı ve yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Gerek ilk ve orta öğretimde gerekse yükseköğrenimde öğrencilerimizi ve ailelerini koruyacak tedbirleri alarak, tüm hazırlıklarımızı yaparak eğitime ara vermeden gelecek eğitim öğretim dönemini karşılayacağız.