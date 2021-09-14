İstanbul için son dakika: İl Sağlık Müdürü açıkladı: İstanbul’da koronavirüs artışı yok

İstanbul'da Covid süresince 8 bin yataklı 8 tane hastaneyi vatandaşların hizmetine Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sunduk. Sosyal mesafe maske ve aşıdan başka bir şansımız yok. İstanbul'da yaklaşık 15 gündür korona virüs ile alakalı sayısal anlamda bir artış olmamakla birlikte Anadolu'da vakaların yükseldiği illerden İstanbul'a bir yansıma olacağını öngörüyoruz. Olmamasını temenni ederken herhangi bir olumsuzluk durumunda ise siz sağlık çalışanlarımız ve imkanlarımız dahilinde duruma müdahale edebileceğimizi biliyoruz" diye konuştu.