Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmetçi Eğitim Semineri programında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamaya yönelik şunları söyledi:

"Biz bu dünyanın da öteki dünyanın da hesabınız yaparız. Şehitlerimizin bize emaneti olan şehit aileleri gaziler ve gazi ailelerinin her zaman emrine amadeyiz. Ne ihtiyaçları varsa da sayın cumhurbaşkanımızın talimatıyla sadece bu mesele ile ilgili görevli olan ben ve benim gibi arkadaşlarım değil tüm devlet emrine amadedir. Biz bir yere çökmüş değiliz. Ama biz senin nereye çöktüğünü biliyoruz. Sen FETÖ'nün kasetiyle bir partiye çöktün ve hala devam ediyorsun. Bunlar yanlış işlerdir. Bu alanlara girmek doğru bir yaklaşım değil ucuz siyaset manevralarıdır. Kahraman polisimize katil polis diyenlerle iş birliği tutan ben değilim. Sen ve senin arkadaşların. Polis devleti deyip polisimizi tahrik etmeye çalışan anlayışta tam senin zihniyetinin anlayışıdır."