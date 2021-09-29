Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na cevap | Video

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Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye A Haber'de | Video 29.09.2021 | 14:32
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Soçi'de bir araya geldi 29.09.2021 | 14:02
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek 29.09.2021 | 12:10
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DEAŞ'a operasyon: 15 gözaltı kararı | Video 29.09.2021 | 09:18
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu’na yönelik “FETÖ’nün kasetiyle bir partiye çöktün ve hala devam ediyorsun” dedi.