61 ilin afet planı hazır! Her türlü senaryo düşünüldü





İRAP NEDİR?

İl Afet Risk Azaltma Planı, bir kentin dayanıklılığını/dirençliliğini desteklemeye yönelik temel bir araçtır. Bir kentin toplam afet dayanıklılığına bir perspektif sağlamak ve mevcut eksiklikleri tanımlamak için niceliksel ve niteliksel bir değerlendirme yapmayı ve bunu mekânsal olarak görselleştirerek açıklamayı hedefliyor. Bu anlamda İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), illerimizdeki afet risklerinin azaltılması için amaç, hedef ve eylemlerin yer aldığı bir plandır. İRAP'lar; illerimizde güvenle yaşamak, afetlerden dolayı oluşabilecek can, mal vb. kayıplarını azaltmak/önlemek, afet risk azaltma bilincini oluşturmak, paydaşlar arasındaki iş birliğini artırmak, afet sonrasında müdahale ve iyileştirme için yapılan harcamaları azaltmak ve kaynakların etkili kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanıyor.



İRAP'ların içeriğinde:



•İlin Genel Durumu,

•Tehlike ve Risk Değerlendirmeleri,

•Mevcut Durum Analizi,

•Afet Risk Azaltma Amaç, Hedef ve Eylemleri,

•İzleme ve Değerlendirme bölümleri bulunuyor.



Bu bölümlerin hazırlanmasını kolaylaştırmak amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Planlama ve Risk Azaltma Dairesi tarafından il afet ve acil durum müdürlükleri için hazırlanan "İl Afet Risk Azaltma Planı Hazırlama Kılavuzu"ndan faydalanılıyor. İRAP, Sendai Küresel Afet Risk Azaltma Çerçeve Belgesi'nin önemli bir hedefi olan ulusal ve yerel afet risk azaltma stratejilerinin artırılması çalışmalarına da önemli bir destek sağlıyor.