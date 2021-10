Soyer tesisi kapattı, 5 milyonu çöpe attı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde eşi Neptün Soyer'in yönetim kurulu başkanı olduğu S.S. Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde faaliyete geçirilen et entegre tesisinin kapısına kilit vuruldu. Ulamış Mahallesi'nde yapılan tesis kapatılırken yapılan milyonlarda harcama ise çöpe gitti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Üyesi Hüsnü Boztepe bölgeye giderek yerinde incelemelerde bulundu. Tesisin, İzmir Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü'nün yerinde araştırmasından sonra İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından SİT alanına yapıldığını söyleyen Boztepe, Et Entegre Tesisi'nin yapımına başlandığı 6 bin 500 metrekarelik belediye arazisinin geçmişte ihale yolu S.S. Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne aylık 250 TL'ye kiraya verildiğini hatırlattı. Boztepe, "Ulamış mahallesi 259 ada 7 parselde kayıtlı 6 bin 593 metrekarelik tarla vasfındaki arazi 10 yıl süreyle hayvan kesim et işleme, paketleme ve depolama tesisi kurulması için açık teklif usulü ihaleye çıkartılmış ve bu ihaleyi başkanın eşinin yönettiği kooperatif almıştı. O dönem dahi olsa aylık 250 TL'ye bırakın arazi kiralamayı söz konusu yerde koyun otlatamazsınız" dedi.





SOYER'DEN EŞİNE KIYAK



Boztepe, "Sayın başkanın eşinin başkan olduğu S.S. Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne yapılan kıyak herkesin malumudur. Bu tesisin şu andaki durumu Soyer ailesinin tarıma ve üreticiye nasıl baktığının göstergesidir. Ortada icraat değil talan, kamu kaynaklarının savrulması ve şovdan başkan bir şey yoktur. Bunu da herkes görsün. Tesisin SİT alanına yapıldığını ilk haykıran Seferihisarlıları tarım ve hayvancılık düşmanı ilan eden Sayın Soyer, Seferihisarlıların yüzüne bundan sonra nasıl bakacaktır. Her yaptığı gösteriş, tarıma bakışı ütopik olan bu ailenin ilk göz ağrıları diyebileceğimiz proje çökmüştür. Ortada; kırsal Kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hibe programıyla verdiği desteğin yanında Seferihisar Belediyesi'nin kasasından kooperatife aktarılan milyonlarca liranın kayıp olması da vardır" dedi.





MÜFETTİŞ ARAŞTIRMALI



Soyer Ailesi'nin kamuoyuna Yarımada'nın hayvancılığının gelişmesine katkı koyacak diye anlattığı, bakanlığın o dönem 1 milyon 363 bin TL kaynak aktardığı projeye yapılan tüm harcamalar bir müfettiş tespitiyle ortaya çıkartılması gerektiğini söyleyen Boztepe, "Seferihisar Belediyesi'nin kasasından çıkan paralarla 5 milyonun üzerine çıkan kaynak kullanımı Soyer ailesinden faiziyle birlikte geri alınmalıdır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra Seferihisar'da yaptığı hiçbir işi geliştiremeyen, büyütemeyen aksine neredeyse tamamını iptal eden Soyer Ailesinin şimdiki projesi kırsal kalkınma ve tarımı desteklemek değildir. Yakınlarını ve dalkavuklarının ballı koltuklara oturtmak için yeni makamlar yaratanlar elbet bir gün İzmirlilere hesap verecektir. Bu hesabı da sandıkta hemşerilerimiz zamanı geldiğinde mutlaka soracaktır" dedi.

