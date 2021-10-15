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Giriş Tarihi: 15.10.2021 17:23 Son Güncelleme: 15.10.2021 17:35

Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan rezerv açıklaması: Rezervlerimiz 125 milyar dolar

Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’ndan rezerv açıklaması: Rezervlerimiz 125 milyar dolar

Son dakika haberi... Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası rezervleriyle güçlüdür, 125 milyar dolara yaklaştı. Merkez Bankası'nın açıklamaları nettir" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etti ve ekonomi gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Kavcıoğlu görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"REZERVLERİMİZ 125 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI"

CHP heyeti ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Kavcıoğlu, "Merkez Bankası'nı herkes sahiplenmelidir. Merkez Bankası bu ülkenin en güzide kurumlarından biridir. Merkez Bankası'nı yıpratan açıklamaların bizi üzdüğünü ifade edeyim. Merkez Bankası kararı kendi Para Politikası Kurulu kararıyla almaktadır. Merkez Bankası rezervleriyle güçlüdür, 125 milyar dolara yaklaştı. Merkez Bankası'nın açıklamaları nettir" dedi.

"KENDİ SÜRECİ İÇİNDE GELİŞEN GÖREV DEĞİŞİMİDİR"

Geçen günlerde Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişikliklerine de değinen Kavcıoğlu, "Bütün kurumlarda olabilen şeyler. Bir kısmı bizim tercihimiz, bir kısmı arkadaşların tercihi. 21'inde bir karar vereceğiz. Bu karar herkesin kararı. Bugüne kadar böyle oldu, bundan sonra da böyle olacaktır. Tamamen kendi süreci içinde gelişen görev değişimidir" ifadelerini kullandı.

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Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan rezerv açıklaması: Rezervlerimiz 125 milyar dolar
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