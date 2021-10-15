Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’ndan rezerv açıklaması: Rezervlerimiz 125 milyar dolar

"KENDİ SÜRECİ İÇİNDE GELİŞEN GÖREV DEĞİŞİMİDİR"

Geçen günlerde Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişikliklerine de değinen Kavcıoğlu, "Bütün kurumlarda olabilen şeyler. Bir kısmı bizim tercihimiz, bir kısmı arkadaşların tercihi. 21'inde bir karar vereceğiz. Bu karar herkesin kararı. Bugüne kadar böyle oldu, bundan sonra da böyle olacaktır. Tamamen kendi süreci içinde gelişen görev değişimidir" ifadelerini kullandı.

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