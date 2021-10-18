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Giriş Tarihi: 18.10.2021 17:48 Son Güncelleme: 18.10.2021 18:36

Son dakika: 81 il valiliğine gönderildi! İçişleri Bakanlığı'ndan taksi şoförlerine 12 kural hatırlatması

Son dakika: 81 il valiliğine gönderildi! İçişleri Bakanlığı’ndan taksi şoförlerine 12 kural hatırlatması

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı, son dönemde taksilerle ilgili yaşanan sıkıntılar nedeniyle taksi şöförlerinin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu görseli 81 il valilğine gönderdi. Bu görseller ile Bakanlık farkındalığı, caydırıcılığı ve denetimlerin etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı tarafından son dönemde taksilerle ilgili yaşanan sıkıntılar nedeniyle taksi şoförlerinin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu bir görsel hazırlandı.

81 il valiliğine gönderilen bu görseller aynı zamanda ülkemizde yaşayan yabancılar ile misafir olan turistlerin de anlayabileceği şekilde yabancı dillerde de tasarlandı.

CAYDIRICILIĞIN VE DENETİMLERİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Görseller, ülke genelinde taksi duraklarına, taksi bekleme yerlerine ve yolcuların görebileceği diğer yerler ile taksilerde de yolcuların görebileceği uygun alanlarda (koltuk arkası cep vb.) bulundurulacak; ilgili kurumların resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

Taksi şoförlerine 12 kuralın hatırlatıldığı bu görseller ile Bakanlık farkındalığı, caydırıcılığı ve denetimlerin etkinliğini artırmayı hedefliyor.

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Son dakika: 81 il valiliğine gönderildi! İçişleri Bakanlığı'ndan taksi şoförlerine 12 kural hatırlatması
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