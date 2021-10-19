HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’dan Millet İttifakı itirafı: Bedel ödedik, bunun bir karşılığı olacak

BULDAN: ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İKTİDARIN BİR PARÇASI OLACAĞIZ

Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu yakınındaki alanda düzenlenen "Demokratik Çözüm İçin Demokrasiye Çağrı" mitinginde az sayıdaki HDP'li vatandaşlara seslenen Buldan, Millet İttifakı'nın bir parçası olduğunu itiraf etti, "Şimdilik demokratik muhalefet yürütüyoruz ama bu böyle devam etmeyecek, ebetteki ilerideki dönemlerde, süreçlerde demokratik iktidarın parçası olacağımıza bir kez daha Ağrı halkının huzurunda söz veriyoruz." dedi.

Daha önce HDP'nin Millet İttifakı görüşmelerinde 'Bakanlık pazarlığı' yapıldığı ortaya çıkmıştı. HDP'nin seçimlerde destek vermek karşılığında bakanlık talep ettiği, Millet İttifakı'nın da uygun çözümü üretmeye çalıştığı belirtilmişti.

Buldan'ın dün yaptığı, 'İktidarın bir parçası olacağız' çıkışı bu iddiaları bir kez daha doğruladığı şeklinde yorumlandı.