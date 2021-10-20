Bostancı’daki helikopter kazası ile ilgili hazırlanan raporda dikkat çeken ’kumanda’ detayı!

"BASKI OLUŞTURMAMALI"

Söz konusu raporda bu tür kazaların yaşanmaması için önleyici tedbirlerin alınması amacıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne de tavsiyelerde bulunuldu. Hava aracı sahibinin pilot lisansına sahip olması halinde, uçuşa müdahale etmemesi gerektiği önerilirken, kaptan koltuğuna oturmaması ve sorumlu kaptan üzerinde baskı oluşmaması için gerekli idari tedbirlerle birlikte, pilotlarda farkındalığın artırılması için girişimlerde bulunulması mütalaa edildi.

"KARARI SADECE PİLOTA BIRAKMA"

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yani sıra Ünver Hava Yolları A.Ş'ye de tavsiyelerde bulunulan raporda, meteorolojik şartların çok kritik olduğu durumlarda uçuşun yapılıp yapılmama kararının sadece pilota bırakılmaması gerektiği vurgulandı. Sadece kalkılan bölgenin değil, yol boyu gidilecek bölgelerin meteorolojik durumlarının daha da dikkatli incelenerek risk alınmaması yönünde yöntem geliştirilmesi gerektiğinin altını çizildi.