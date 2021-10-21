Huzur denetiminde 463 kişi yakalandı

Saat 19.00'da başlayan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri katıldı.

Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı. Şüpheli araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi. Özel eğitimli narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi.

Denetimlerde 152 bin kişinin GBT'sine bakıldı aranması olan 462 kişi gözaltına alındı.56 tabanca, 8 kilo uyuşturucu madde ve yüzlerce hap ele geçirildi. Ayrıca denetimlerde 24 bin araç tek tek arandı 15 araç trafikten men edildi 190 bin lira da ceza kesildi.