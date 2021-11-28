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Giriş Tarihi: 28.11.2021 15:44 Son Güncelleme: 28.11.2021 15:49

Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler...

DHA
Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik görüşmeler...

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi sebebiyle Türkmenistan’daki resmi ziyaretine devam eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi sebebiyle Türkmenistan'daki resmi ziyaretine devam eden Başkan Erdoğan peş peşe önemli göürşmelerde bulundu. Başkan Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Pakistan Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi ile görüştü.

Başkan Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile görüştü | Video

Başkan Erdoğan, ikili temasları kapsamında Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca Pakistan Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler...
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