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Emine Erdoğan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti | Video 28.11.2021 | 15:43
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Başkan Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile görüştü | Video 28.11.2021 | 15:43
04:04
08:58
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan dünyaya terörle mücadelede çağrısı! 28.11.2021 | 11:36
01:48
Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi | Video 28.11.2021 | 10:29
02:59
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04:05
İBB ‘ret’ oyu verdiği tesisin açılışını yaptı! | Video 27.11.2021 | 23:29
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İyilik yolunda vefat ettiler | Video 27.11.2021 | 23:20
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MSB paylaştı! TSK Paraşüt Takımımızın havadaki muhteşem görüntüleri | Video 27.11.2021 | 22:19
06:12
01:41
Son dakika: Eski futbolcu Sezer Öztürk yakalandı! İşte ilk ifadesi | Video 27.11.2021 | 21:29
03:39
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Başkan Erdoğan Türkmenistan'da! Ortak basın toplantısında önemli açıklamalar 27.11.2021 | 16:11
11:21
Başkan Erdoğan Türkmenistan'da! İki ülke arasında kritik anlaşmalar 27.11.2021 | 15:51
02:40
Mehmet Barlas | Bahçeli-Erdoğan dayanışması 27.11.2021 | 14:50
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Tarsus'ta 5 kişinin gözaltına alındığı terör operasyonu kamerada 27.11.2021 | 13:25
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Başkan Erdoğan: Yüksek faize halkımızı ezdirmeyeceğiz! | Video 26.11.2021 | 19:00
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi sebebiyle Türkmenistan'daki resmi ziyaretine devam eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi sebebiyle Türkmenistan'daki resmi ziyaretine devam eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü.