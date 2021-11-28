Video Haber Başkan Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile görüştü | Video
Başkan Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile görüştü | Video

Başkan Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile görüştü | Video

28.11.2021 | 15:43

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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi sebebiyle Türkmenistan'daki resmi ziyaretine devam eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü.

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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi sebebiyle Türkmenistan'daki resmi ziyaretine devam eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü.

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