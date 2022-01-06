Bakan Özer, Kılıçdaroğlu’nun MEB provokasyonu hakkında konuştu: CHP’lileri davet ettik gelmediler

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, canlı yayında gündeme iliişkin önemli açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı skandal baskın ve sonrasındaki kara propaganda ile ilgili konuşan Bakan Özer, "Eğitimi siyasi malzeme yapmaktan çıkarmamız lazım. Bakanlığa başladığımdan itibaren tüm paydaşlarımıza kapım açık. Bizim herhangi bir kimseyle görüşmeme gibi bir durumumuz yok, yeter ki dert gerçekten eğitim olsun." dedi.
"CHP'LİLERİ DAVET ETTİK, GELMEDİLER"
Milli Eğitim Şurası'na, eğitim komisyonu toplantısına CHP'li isimleri davet ettiğini ancak kimsenin katılmadığını dile getiren Bakan Özer, "Öğretmen atamasındaki mülakatlarla ilgili hiçbir dahlimizin olmadığı bir süreç üzerinden böyle bir siyaset yapılması... Her yüksek KPSS alan, mülakattan yüksek alamaz ki." ifadelerini kullandı.
Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı:
"KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA İSTEDİK, YAPMADI"
"Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki "Danıştay kararına uymuyor." Biz de araştırdık gerçekten uymuyor mu diye ve bunun olmadığını gördük. Ertesi gün kamuoyu açıklaması yaptık bununla ilgili. Sayın Kılıçdaroğlu'nu MEB'in uymadığı Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz dedik, bir açıklama gelmedi.
Danıştay'a yazdık, oradan da böyle bir karar olmadığı geldi. Siyasetin bu konu üzerinden bir sürece araçsallaştırılmasına ben yadırgadım, keşke hiç yaşanmasaydı. Sayın Kılıçdaroğlu protokol kapısından gelmedi.
Kılıçdaroğlu'nu biz zincirle mi tutuyoruz? Bunlar üzerinden spekülasyon yapılmasını doğru bulmuyorum. Oralar hep eylemlerin yapıldığı yerler, sayın Kılıçdaroğlu'na özgü bir şey değil.
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU
Yasalaştığında Türk eğitim tarihinde bir ilk olacak. İlk defa öğretmenlerimizin öğretmen adaylıktan başlayarak kariyerlerinin tamamı içerecek bir dizayn oluşturuluyor. Öğretmenlerdeki aday kaldırmayla ilgili sınav kaldırılacak yasalaştığı zaman.
Öğretmenlerimizi okullara hazırlamakla ilgili kişisel destek vereceğiz. 10 yıl öğretmenlik yapmış olan öğretmenlerimiz yaklaşık 180 saatlik bir eğitimimizden geçecek başvurmak isteyenler, sonra yazılı sınav. Başarılı olanlar uzman öğretmen olacak. Bir derece + bin TL özlük haklarında iyileşme olacak. Yüksek lisans yapmışsa yazılı sınavdan muaf olacak. Yazılı sınav 180 saatlik eğitimin içeriğinden oluşturulacak.
10 yıl uzman öğretmen olan öğretmenlerimiz de 240 saatlik bir eğitimden sonra yazılı sınavdan başarılı olursa baş öğretmen olacak ve ilave bir derece + 2 bin TL iyileştirme yapılacak. Doktora yapmışlarsa bu sınavdan muaf olacaklar.
Bizim bu sistematikle öğretmenimizi sürekli gelişime açık bir mekanizmanın içerisine sokup eğitim sistemimize katkısını arttırmaya çalışıyoruz. Özel okul öğretmenlerimiz için de geçerli bu. Ancak bir derece ve bin TL'lik iyileştirme resmi, kamu kurumlarında. Eğitim tarihinde ilk defa öğretmenlerle ilgili bir meslek kanunu olmuş olacak yasalaştığında.
Bir öğretmenimiz yoksa, bulunan lokasyondaki duruma göre ücreti karşılığı derse giren öğretmenlerimiz var. Aldıkları ücretlerle ilgili şikayetin farkındayız. İnşallah önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir düzenleme yapma fırsatımız olur.
2022 sonu için 3 bin tane anaokulu yapacağız ve 40 bin tane anasınıfı yapacağız. Bin tane anaokulunu İstanbul'da yapacağız, en çok ihtiyaç orada. Her okul kendisiyle, öğretmenleriyle ilgili istediği talepleri bize gönderecek ve biz bütçeyi ona göndereceğiz. Kısa süreli öğretmen mobilite programı başlatacağız."