Bakan Hulusi Akar SABAH’a konuştu: Üç kıta etki alanımız





Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir nizam, bir intizam içinde tek yumruk, tek yürek olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bir taraftan terörle mücadele diğer taraftan dost ve kardeşlerimizle olan münasebetlerimiz, sadece Libya ve Azerbaycan olarak düşünmeyin, Somali, Katar, Sudan, Kosova, Bosna ve diğer coğrafyalar var.