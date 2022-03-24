SON DAKİKA: 16 milyarlık banka vurgununda 4 kritik nokta! Savcılık bu soruların yanıtını arıyor...

İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDILAR

Recep ve Emre Gezek kardeşler, hesaplarına geçen 16 milyar TL ile ilgili savcıya ifade verdi. Kardeşlerin ifadesi sonrası karar verildi. Savcı, adli kontrol şartı ile iki kardeşi de serbest bıraktı.

İFADESİNDE YAŞANANLARI ANLATTI

Hürriyet'te yer alan bilgiye göre; Emre Gezek ifadesinde, "Kardeşim Recep ile hesabı ortak kullanıyorduk. Yine mobil bankacılıktan giriş yaptım. Hesapta para yoktu. Yatırım hesabına baktım. Hisse senedi hesabından 'para çek' yazan mönüden para çekmek istedim. Miktar yazma kısmı çıktı. Kafama göre miktar yazdım. Her yazdığım miktar mevduat hesabına geçti. 60-70 kez bu işlemi tekrarladım. Her defasında talebim gerçekleşti. Bu paralarla hemen cep telefonu aldım. Ardından bir galeriden BMW almak için 300 bin lira havale yaptım. ATM'den 40 bin lira nakit çektim. Akşam yine hesaba girdim. Sabah yaptığım gibi para çekmek istedim ancak ret verdi. Gece saat 01.00 sıralarında hesaba yine girdim. Hisse senedi 'para çek' mönüsünden 7.000.000.000 (7 milyar) yazdım, 'çek' diye tıkladım. 'Onaylanmıştır' dedi. Yazdığım miktar mevduat hesabıma bakiye olarak geçti. İki defa çekim talebinde bulundum. Hesabıma iki sefer para yattı. Önce yaptığım çekimlerle birlikte hesabımda toplam 16.000.000.000 (16 milyar) para oldu." dedi