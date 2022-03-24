SON DAKİKA: 16 milyarlık banka vurgununda 4 kritik nokta! Savcılık bu soruların yanıtını arıyor...

Samsun'da Recep ve Emre Gezek kardeşler, özel bir bankadan kendi hesaplarına 16 milyar TL aktardı. Şüpheliler polis kontrolünde silahla yakalanmış, bu silahı da "Çok paramız olduğundan güvenlik için taşıyoruz" diye açıklamış, polisin durumu araştırması ile yaşanan skandal ortaya çıkmıştı. Emre Gezer ifadesinde, "Kardeşim Recep ile hesabı ortak kullanıyorduk. Yine mobil bankacılıktan giriş yaptım. Hesapta para yoktu. Yatırım hesabına baktım. Hisse senedi hesabından 'para çek' yazan mönüden para çekmek istedim. Miktar yazma kısmı çıktı. Kafama göre miktar yazdım. Her yazdığım miktar mevduat hesabına geçti. 60-70 kez bu işlemi tekrarladım. Her defasında talebim gerçekleşti. Bu paralarla hemen cep telefonu aldım. Ardından bir galeriden BMW almak için 300 bin lira havale yaptım. ATM'den 40 bin lira nakit çektim. Akşam yine hesaba girdim. Sabah yaptığım gibi para çekmek istedim ancak ret verdi. Gece saat 01.00 sıralarında hesaba yine girdim. Hisse senedi 'para çek' mönüsünden 7.000.000.000 (7 milyar) yazdım, 'çek' diye tıkladım. 'Onaylanmıştır' dedi. Yazdığım miktar mevduat hesabıma bakiye olarak geçti. İki defa çekim talebinde bulundum. Hesabıma iki sefer para yattı. Önce yaptığım çekimlerle birlikte hesabımda toplam 16.000.000.000 (16 milyar) para oldu." dedi. Kardeşler, adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 4 ihtimal üzerinde çalışmalar yoğunlaştı.
SORUŞTURMA İSTANBUL'A UZANDI
Samsun'da Recep ve Emre Gezek kardeşlerin, özel bir bankanın hesabından 16 milyar lirayı kendi hesaplarına aktardığının anlaşılmasının ardından soruşturma genişletildi. Bankanın avukatları, bankanın merkezi İstanbul'da olduğu için İstanbul'da suç duyurusu yapıldığını, bu sebeple soruşturmanın İstanbul'da devam etmesini talep etti.
İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDILAR
Recep ve Emre Gezek kardeşler, hesaplarına geçen 16 milyar TL ile ilgili savcıya ifade verdi. Kardeşlerin ifadesi sonrası karar verildi. Savcı, adli kontrol şartı ile iki kardeşi de serbest bıraktı.
İFADESİNDE YAŞANANLARI ANLATTI
Hürriyet'te yer alan bilgiye göre; Emre Gezek ifadesinde, "Kardeşim Recep ile hesabı ortak kullanıyorduk. Yine mobil bankacılıktan giriş yaptım. Hesapta para yoktu. Yatırım hesabına baktım. Hisse senedi hesabından 'para çek' yazan mönüden para çekmek istedim. Miktar yazma kısmı çıktı. Kafama göre miktar yazdım. Her yazdığım miktar mevduat hesabına geçti. 60-70 kez bu işlemi tekrarladım. Her defasında talebim gerçekleşti. Bu paralarla hemen cep telefonu aldım. Ardından bir galeriden BMW almak için 300 bin lira havale yaptım. ATM'den 40 bin lira nakit çektim. Akşam yine hesaba girdim. Sabah yaptığım gibi para çekmek istedim ancak ret verdi. Gece saat 01.00 sıralarında hesaba yine girdim. Hisse senedi 'para çek' mönüsünden 7.000.000.000 (7 milyar) yazdım, 'çek' diye tıkladım. 'Onaylanmıştır' dedi. Yazdığım miktar mevduat hesabıma bakiye olarak geçti. İki defa çekim talebinde bulundum. Hesabıma iki sefer para yattı. Önce yaptığım çekimlerle birlikte hesabımda toplam 16.000.000.000 (16 milyar) para oldu." dedi
4 İHTİMAL VAR
Bilgi Teknolojileri Uzmanları bu 16 milyar TL'nin nasıl hesaba geçtiği ile ilgili soruya yanıt arıyor. Büyük bir zaaf gözler önüne serilirken 4 ihtimal öne çıkıyor.
İhtimallerden ilki, bankada olası bir sistem hatası yaşanmış olması. Kardeşlerin de bu sistem hatasını tesadüfen fark edip ısrarla para çekmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Bir diğer ihtimal ise başkasının hesabındaki para kardeşlerin hesabına yanlışlıkla gönderildi.
Üçüncü ihtimal ise, kardeşlerin yurt dışına para kaçırmak isteyen kişi yada kişilerce hedef seçilerek kullanıldığı.
Dördüncü ihtimal ise, yurt dışından paranın Türkiye'ye sokulmak istenmiş olması.
KOCAELİ'DE DE BENZER BİR OLAY YAŞANDI
Samsun'daki işlemin ardından Kocaeli'de de benzer bir şüpheli işlem tespit edildi. Soruşturmaya Kocaeli'de eklenirken, şüpheli sayısı 3'e çıktı.