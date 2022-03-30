Bakan Kurum, Paris’te düzenlenen OECD Çevre Bakanları Toplantısı’na katıldı

"YEŞİL KALKINMA DÖNEMİNE GİRMİŞ BULUNUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM 76'ncı Genel Kurulu'nda, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na taraf olacağını ilan etmesinin ardından 2053 net sıfır emisyon hedefi ile Türkiye'nin yeşil kalkınma devrimini ortaya koyduğunu hatırlatan Kurum, "Paris Anlaşması, geçtiğimiz ekim ayında Meclis'imiz tarafından onaylandı. Böylece, Türkiye olarak, tüm dünyanın da içinde bulunduğu yeşil kalkınma dönemine girmiş bulunuyoruz." dedi.

CORMANN'DAN, RUSYA-UKRAYNA BARIŞINA YÖNELİK KOLAYLAŞTIRICI ROLÜ İÇİN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Cormann da Türkiye'nin OECD'nin çevre alanındaki tüm faaliyet ve girişimlerine yapıcı, üretken ve iş birliğine dayanan katkılar sunduğunu vurguladı. OECD üyeleri arasında çevre alanında koordinasyon çalışmalarına en üst düzeyde katkıda bulunan ülkelerden biri olan Türkiye'ye teşekkür eden Cormann ayrıca Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisi için kolaylaştırıcı girişimleri ve ara buluculuk rolü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve halkına teşekkürlerini iletti.