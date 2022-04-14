Son dakika: Cumhur İttifakı’nın indirim teklifi kabul edildi! İBB Başkanı İmamoğlu ’Veto edeceğim’ dedi

Son dakika haberleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Nisan ayı 4'üncü oturumu Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.
Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda toplanan mecliste İBB yönetimi tarafından Pendik ve Bağcılar'daki taşınmazların satışı ısrar karar olarak reddedildi. Ayrıca İBB yönetimi tarafından itfaiye teşkilatında Önlem ve Denetim İtfaiye Şube Müdürlüğünün kurulmasını teklifi de ısrar karar olarak reddedildi.
ÖĞRENCİ ZAMMININ GERİ ÇEKİLMESİNE TEPKİ GÖSTERDİLER
Meclis oturumunda İBB yönetimi tarafından Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) İstanbul'daki tüm toplu taşıma araçlarında yaptığı yüzde 40'lık zam ele alındı. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 40'lık ulaşım zammından öğrencilerin muaf tutulması için Pazartesi günü verdiği teklifin, komisyondan gelmesiyle karar bağlanması oylandı.
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Teklifi inceleyen komisyon, "6 Nisan tarihinde yüzde 40'lık zamla 78 TL'den 109 TL'ye yükselen aylık öğrenci abonman ücretinin 31 TL'lik zam farkının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından sübvanse edilerek öğrencilerden eski tarifede olduğu gibi 78 TL alınmasına devam edilmesini istedi. Ayrıca öğrenci İstanbulkart'a sahip öğrenciler için 6 Nisan tarihinde yapılan yüzde 40'lık zamla 2,67 TL'den 3,74 TL'ye yükseltilen tek geçiş ücretinin zam öncesi tek geçiş ücreti olan 2.67 TL olarak uygulamaya devam edilmesine…
06.04.2022 tarihinde yapılan zam farkı olan geçiş başı 1,07 TL'lik farkın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sübvanse edilerek ilgili işletmelere ödenmesi, 2022 yılı bütçesinde cari transferler gider kaleminin 4 milyar 098 milyon 821 bin TL olduğu ve sübvanse maliyetinin bütçede karşılığının bulunduğu dikkate alınarak, uygun görülmüştür" denildi.
AK Parti ve MHP gruplarının önerisiyle öğrencilerden zammın muaf tutulmasını öneren teklif hakkında CHP ve İYİ Parti tarafından oluşturulan Millet İttifakı üyeleri set tepki gösterdi. Yapılan konuşmalar sonrasında yapılan oylamada CHP ve İYİ Parti meclis üyeleri, öğrencilerin yüzde 40'lık zamdan muaf tutulması teklifine hayır oyu verdi. Ancak mecliste çoğunluğu bulunan Cumhur İttifakının evet oylarıyla teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
Kabul edilen madde sonrasında AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, teşekkür konuşması gerçekleştirdi.
İBB BAŞKANI: VETO EDECEĞİM
AK Parti ve MHP gruplarının evet oylarıyla oyçokluğu ile kabul edilen teklif sonrasında İBB 2021 yılı Faaliyet Raporunu sunmak amacıyla kürsüye çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğrenci zammının geri çekilmesi kararını veto ederek meclise iade edeceğini açıkladı.