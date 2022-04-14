Son dakika: Cumhur İttifakı’nın indirim teklifi kabul edildi! İBB Başkanı İmamoğlu ’Veto edeceğim’ dedi

ÖĞRENCİ ZAMMININ GERİ ÇEKİLMESİNE TEPKİ GÖSTERDİLER

Meclis oturumunda İBB yönetimi tarafından Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) İstanbul'daki tüm toplu taşıma araçlarında yaptığı yüzde 40'lık zam ele alındı. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 40'lık ulaşım zammından öğrencilerin muaf tutulması için Pazartesi günü verdiği teklifin, komisyondan gelmesiyle karar bağlanması oylandı.

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Teklifi inceleyen komisyon, "6 Nisan tarihinde yüzde 40'lık zamla 78 TL'den 109 TL'ye yükselen aylık öğrenci abonman ücretinin 31 TL'lik zam farkının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından sübvanse edilerek öğrencilerden eski tarifede olduğu gibi 78 TL alınmasına devam edilmesini istedi. Ayrıca öğrenci İstanbulkart'a sahip öğrenciler için 6 Nisan tarihinde yapılan yüzde 40'lık zamla 2,67 TL'den 3,74 TL'ye yükseltilen tek geçiş ücretinin zam öncesi tek geçiş ücreti olan 2.67 TL olarak uygulamaya devam edilmesine…