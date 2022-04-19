Bu askerlerden 2 bin 306'sı muvazzaf, 709'u muvazzaf olmayan asker olduğu, 766'sı darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden bin 630'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 563 şüpheli faydalı itirafçı oldu.