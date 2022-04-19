Son dakika haberler: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ/PDY'nin sözde TSK yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkartılan 99 şüphelinin yakalanmasına yönelik İzmir Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma ekipleri tarafından sabah saatlerinde çalışma başlatıldı.
SON DAKİKA | 99 GÖZALTI KARARI
İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay koordinasyonunda FETÖ'ye yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Örgütün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik sabah saatlerinde bir operasyon daha yapıldı.
İzmir merkezli operasyonda 99 şüphelinin yakalanmasına İzmir Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
YÜKSEK TUTUKLANMA VE İTİRAFÇI ORANI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik ankesörlü/kontörlü hatlarla irtibatların tespit edilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığında kurulan ülke geneli veri havuzu kullanarak 19 Kasım 2019'dan bu yana 25 operasyon düzenledi. Örgütle bağlantısı tespit edilen 3 bin 736 asker deşifre edildi.
Bu askerlerden 2 bin 306'sı muvazzaf, 709'u muvazzaf olmayan asker olduğu, 766'sı darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden bin 630'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 563 şüpheli faydalı itirafçı oldu.