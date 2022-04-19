Haberler Gündem Haberleri Son dakika: FETÖ’ye yönelik dev operasyon: 99 gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 19.4.2022 07:23 Son Güncelleme: 19.4.2022 07:29

Son dakika: FETÖ’ye yönelik dev operasyon: 99 gözaltı kararı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Son dakika: FETÖ’ye yönelik dev operasyon: 99 gözaltı kararı

Son dakika: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin sözde TSK yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkartılan 99 şüphelinin yakalanmasına yönelik İzmir Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma ekipleri tarafından sabah saatlerinde çalışma başlatıldı.

Son dakika haberler: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ/PDY'nin sözde TSK yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkartılan 99 şüphelinin yakalanmasına yönelik İzmir Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma ekipleri tarafından sabah saatlerinde çalışma başlatıldı.

SON DAKİKA | 99 GÖZALTI KARARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay koordinasyonunda FETÖ'ye yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Örgütün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik sabah saatlerinde bir operasyon daha yapıldı.

8'i yüzbaşı, 14'ü üsteğmen, 3'ü teğmen, 8'i astsubay, 1'i uzman çavuş, 25'i Kara, 2'si Deniz Kuvvetleri, 7'si Jandarma Genel Komutanlığı'nda, 31'i muvazzaf 34 asker ile 65'i 15 Temmuz sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İzmir merkezli operasyonda 99 şüphelinin yakalanmasına İzmir Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

YÜKSEK TUTUKLANMA VE İTİRAFÇI ORANI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik ankesörlü/kontörlü hatlarla irtibatların tespit edilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığında kurulan ülke geneli veri havuzu kullanarak 19 Kasım 2019'dan bu yana 25 operasyon düzenledi. Örgütle bağlantısı tespit edilen 3 bin 736 asker deşifre edildi.

Bu askerlerden 2 bin 306'sı muvazzaf, 709'u muvazzaf olmayan asker olduğu, 766'sı darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden bin 630'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 563 şüpheli faydalı itirafçı oldu.

Son 2.5 yılda düzenlenen operasyonlarda yüksek tutuklanma ve itirafçı oranları dikkat çekti. Toplam 25 operasyonda yüzde 62 tutuklanma oranı ve yüzde 26 itirafçı oranı olduğu öğrenildi.

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Son dakika: FETÖ’ye yönelik dev operasyon: 99 gözaltı kararı
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