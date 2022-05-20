SON DAKİKA: HDP’li Sezai Temelli ve Feleknaz Uca aranan teröristle yan yana röportaj verdi! Skandal ifadeler...

Son dakika haberine göre; Terör örgütü PKK'nın yayın organlarında Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlenen 'İbrahim Ahmed Ödülleri'nin görüntüleri yer aldı. Daha önce terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ödül verilen organizasyonda bu yıl da HDP'nin terörden tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve YPJ'nin sözde komutanı Nesrin Abdullah'a ödül verildi. Törene HDP Batman Milletvekili Feleknaz Uca ve Van vekili Sezai Temelli de katıldı.

TEMELLİ VE UCA ARANAN TERÖRİSTLE YAN YANA RÖPORTAJ VERDİ

Terör örgütü PKK'ya üye olmaktan arananlar listesinde yer alan 'Tahir Zerdeşt' kod adlı Tahir Çelik törende yer aldı. Sezai Temelli ve Feleknaz Uca, aranan terörist ile yan yana röportaj verdi.