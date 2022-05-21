Kadıköy Belediyesi rüşvet soruşturmasında yeni gelişme: 32 şüpheli tutuklandı

Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet skandalı sonrası 5 ayrı ilde düzenlenen operasyonlar sonucunda 224 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 198 kişi ise gözaltına alınmıştı.

SAVCILIK 124 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEP ETMİŞTİ

Emniyetteki gözaltı sürelerinin dolmasının ardından şüphelilerden bir kısmı emniyetten serbest bırakılırken 160 şüpheli adliyeye getirilmişti. Adliyeye getirilen şüphelilerden 43'ü memur 124 şüpheli "rüşvet" suçundan tutuklamaya, 11'i memur 36 şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

GECE BOYU SÜREN SORGUNUN ARDINDAN..

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerin sorguları gece geç saatlere kadar devam ederken, şüpheliler tek tek Hakimlikte savunmalarını yaptı. Hakimlik, uzun süren detaylı sorgunun ardından kararını verdi.

128 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Hakimlik, savcılıktan tutuklama talebiyle gönderilen 92 şüphelinin de aralarında bulunduğu 128 şüpheliden 116'sı yurt dışına çıkmama şartındaki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılırken 10'u yurt dışına çıkmama ve 1 milyon 650 bin lira para cezası şartıyla serbest kaldı. Hakimlik, 2 şüpheliye ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbirlerini uyguladı.

32 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ayrıca Hakimlik, belediyede görevli bir zabıta komiseri, 24 zabıta memuru, 2 mühendis olmak üzere 27'si belediye çalışanı olan toplamda 32 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.